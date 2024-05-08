Курортный сбор в Петербурге за месяц принес 19 млн рублей в казну города

«Когда будут первые результаты — наглядные примеры использования собранных средств с целью улучшения туристской инфраструктуры, тогда мы и сможем сказать, как сработал сбор. На имидж города он, конечно, влияет негативно», — отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе.