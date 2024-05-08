Курортный сбор в Петербурге за месяц принес 19 млн рублей в казну города

Сегодня в 16:26
Фото: Tamara Malaniy/Unsplash

В Петербурге курортный сбор за первый месяц эксперимента принес 19 млн рублей в казну города. Об этом сообщает «Коммерсант».

В комитете финансов Петербурга уточнили, что поступления соответствуют прогнозам. Ведомство ожидает, что всего за туристический сезон планируется собрать с туристов 310 млн рублей.

Согласно закону, полученные средства пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города.

«Когда будут первые результаты — наглядные примеры использования собранных средств с целью улучшения туристской инфраструктуры, тогда мы и сможем сказать, как сработал сбор. На имидж города он, конечно, влияет негативно», — отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе.

Эксперимент с курортным сбором стартовал в Петербурге 1 апреля. Теперь совершеннолетние граждане, которые остались в городе более чем на сутки, обязаны платить 100 рублей за день проживания в отеле, хостеле и гостинице.

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