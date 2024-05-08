Британский боксер Томми Фьюри дебютирует в кино со звездой «Острых козырьков» Полом Андерсоном

Черная комедия по сценарию Ники Шелдрейка расскажет о Колине и Стэнли, двух братьях-бездельниках, которым предстоит вернуть долг своего умершего отца грозной ростовщице Мэгги. Вскоре они невольно оказываются вовлечены в преступный мир и постепенно все больше запутываются в паутине интриг и обмана со множеством опасных персонажей.