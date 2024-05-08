Британский боксер Томми Фьюри дебютирует в кино со звездой «Острых козырьков» Полом Андерсоном

Чемпион Великобритании по боксу и участник шоу «Остров любви» Томми Фьюри дебютирует в качестве актера в фильме Oceana Studios «The Debt Inherited», передает Variety.
Картина также станет режиссерским дебютом генерального директора продюсерской компании Oceana Дэнни Савафа, работавшей над фильмами «Ламборгини: человек-легенда», «Чудовище» и «Ужасающий-2».
Черная комедия по сценарию Ники Шелдрейка расскажет о Колине и Стэнли, двух братьях-бездельниках, которым предстоит вернуть долг своего умершего отца грозной ростовщице Мэгги. Вскоре они невольно оказываются вовлечены в преступный мир и постепенно все больше запутываются в паутине интриг и обмана со множеством опасных персонажей.
В фильме также появится Пол Андерсон, известный по роли Артура Шелби в сериале «Острые козырьки». Он сыграет бабника и алкоголика Терри, который нанимает братьев, чтобы помешать своему коллеге Дирку разоблачить его в измене своей жене. Фьюри сыграет помощника Мэгги по имени Джонни.