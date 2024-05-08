В США поменяли название движения бойскаутов из‑за участия девочек

В США движение «Бойскауты Америки» переименовали в «Скаутов Америки» из‑за участия в нем девочек. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ребрендинг провели по случаю пятой годовщины приема девочек в программы скаутов. На сегодняшний день в движении состоит более 176 тыс. девочек и молодых женщин. Обладательницами почетного звания «Выдающийся скаут-орел» стали 6000 участниц.
Движение скаутов существует с 1907 года. Идея для его организации принадлежит полковнику Роберту Баден-Пауэллу и писателю Эрнесту Сетон-Томпсону. «Бойскауты Америки» появились в 1910 году.
Участники движения выполняют общественно важные поручения, занимаются волонтерством, участвуют в спасательных операциях, а также проводят собственные выезды на природу и соревнования. «Скаутов Америки» прошли более 130 млн человек.