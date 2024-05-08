Создательница «Невидимого мира» снимет новый фильм с продюсерами «Анатомии падения»

Бельгийская режиссерка Лора Вандель, получившая известность благодаря своему дебюту «Невидимый мир», выпустит свою вторую картину «В интересах Адама». Продюсированием проекта займется компания Les Films de Pierre, получившая номинацию на «Оскар» за «Анатомию падения». Об этом рассказал Variety.
Напряженная социальная драма расскажет о четырехлетнем Адаме, который страдает от недоедания и оказывается в больнице по решению суда. Люси, старшая медсестра педиатрического отделения, разрешает Ребекке, матери Адама, остаться с сыном, несмотря на то что судья строго ограничил время посещения. Ситуация осложняется, когда Ребекка наотрез отказывается оставить Адама. Люси приходится сделать все возможное, чтобы помочь матери, попавшей в беду.
В настоящее время лента находится на стадии поиска финансирования, съемки запланированы на лето 2025 года. По информации Variety, актерский состав возглавят две французские звезды, с которыми в настоящее время ведутся переговоры.
Дебютная полнометражная картина Вандель «Невидимый мир» получила положительные оценки критиков после мировой премьеры в Каннах в 2021 году и была включена в шорт-лист международного конкурса полнометражных фильмов на «Оскар».