Создательница «Невидимого мира» снимет новый фильм с продюсерами «Анатомии падения»

Напряженная социальная драма расскажет о четырехлетнем Адаме, который страдает от недоедания и оказывается в больнице по решению суда. Люси, старшая медсестра педиатрического отделения, разрешает Ребекке, матери Адама, остаться с сыном, несмотря на то что судья строго ограничил время посещения. Ситуация осложняется, когда Ребекка наотрез отказывается оставить Адама. Люси приходится сделать все возможное, чтобы помочь матери, попавшей в беду.