Первые «Охотники за привидениями» вышли в 1984 году — в самый разгар рейганомики и консервативного поворота в США. Тогда в американском обществе здорово вырос страх перед чужими, поэтому привидения олицетворяли собой всех нелегальных иммигрантов. «Просим вас покинуть Нью-Йорк!» — говорили охотники Гозеру. И в этом смысле оригинальный фильм, как, к слову, и вышедшие тем же летом 1984 года «Гремлины», довольно расистское кино. Поскольку они отлично зеркалили настроения в социуме, то на пару стали народными хитами и сорвали большой куш в прокате. Сейчас эта контекстуальная ксенофобия уже, конечно, не так бросается в глаза, но все равно за «Охотники за привидениями» тянется неприятный шлейф, из‑за которого они не слишком хорошо проходят проверку временем. Причем не только с этической, но и технологической точек зрения: спецэффекты устарели, а многие импровизационные сцены, снятые с одного дубля из‑за того, что фильм делался к жесткому дедлайну, сейчас выглядят не комично, а кринжово. В общем, это не шедевр на все времена.