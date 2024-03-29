5. «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (2024), реж. Гил Кенан
«Ghostbusters: Frozen Empire»
Спустя сто лет после холодного лета 1904 года в изнывающем от жары Нью-Йорке просыпается древний джинн Гаррака, от вида которого кровь стынет в жилах, а от прикосновения все вокруг замерзает. Противостоит злому божеству как старая (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон), так и новая (Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вольфхард и Маккенна Грейс) гвардии охотников за привидениями.
Спустя сорок лет после оригинального фильма на экраны вышла четвертаяФем-ребут 2016 года в этой хронологии принято игнорировать. часть «Ghostbusters», в которой героев столько, что все вместе они едва ли поместятся в свой служебный автомобиль Ecto‑1. А это мы еще не упомянули о возвращении секретарши охотников (Энни Поттс) и о камео прожорливого зеленого приведения Лизуна! Такое количество персонажей не очень благотворно сказывается на сюжете и драматургии картины. Линии одних героев оказываются скомканы (например, Пола Радда, Кэрри Кун и Финна Вольфхарда), а другие появляются, просто чтобы украсить ленту (кто будет против Билла Мюррея?).
Как и в предыдущей части «Наследники», в фильме снова солирует Фиби (Маккенна Грейс) — самая младшая участница новой команды охотников за приведениями. Девочке уже 15 лет, но мама и отчим все равно страшно тревожатся за нее, поэтому отправляют на скамейку запасных, из‑за чего она весь фильм на них дуется. Грейс с помощью своей харизмы пытается вытянуть «Леденящий ужас», но получается не очень. У фильма слишком слабый сценарий и слишком средний режиссер (постановщика «Наследников» Джейсона РайтманаСын автора оригинальной дилогии Айвана Райтмана, памяти которого посвящен «Леденящий ужас». сменил Гил Кенан, известный по «Городу Эмберу» и ремейку «Полтергейста»).
Это, однако, не означает, что картине совсем нечего предложить зрителям. Ловушка-дрон — новое слово в технике отлова призраков. Кумайл Нанджиани прекрасен в образе Повелителя огня. А идея посмотреть на охотников с точки зрения привидения (Эмили Элин Линд) точно была здравой. Только вот, к сожалению, все эти находки растворяются в сумбурной истории, вялой постановке, проходных шутках и довольно мрачном для обычно ироничных «Охотников» тоне.
4. «Охотники за привидениями-2» (1989), реж. Айван Райтман
«Ghostbusters II»
Спустя пять лет после событий первой части охотники за привидениями — Питер Венкман (Билл Мюррей), Игон Спенглер (Гарольд Рэмис), Рэй Стэнц (Дэн Эйкройд) и Уинстон Зеддмор (Эрни Хадсон) — разбежались кто куда, а бывшая подруга Венкмана, виолончелистка Дана Баррет (Сигурни Уивер), вышла замуж, родила сына Оскара и развелась. Теперь она работает в музее искусств, в который привозят артефакт невиданной силы — портрет тирана XVI века Виго Карпатского. Заточенному в картину Виго (Вильгельм фон Хомбург) срочно нужно тело, чтобы переродиться, и он выбирает малыша Даны. А охотники за привидениями встают у него на пути.
Оригинальные «Ghostbusters» в свое время были слишком большим кассовым хитом, чтобы не последовало продолжения. И вот спустя пять лет вышел сиквелЦифра 2 даже зашифрована на новой эмблеме охотников в виде знака V, который показывает привидение., который снова хорошо выступил в прокате, но собрал более кислые рецензии. Например, Джин Сискел назвал продолжение «ужасной копией оригинальной картины», а его коллега Роджер Эберт вообще заявил: «Это не комедия». Разочарованных критиков можно понять: картина не предлагает ничего нового в плане сюжета и представляет собой то, что позднее назовут реквилом — смесью ремейка и сиквела. Не оценили фильм и киноакадемики. Если первая часть номинировалась на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и песню, то вторая ограничилась двумя Оскарами на экране (ребенка Даны Баррет сыграли близнецы Дойчендорфы).
Впрочем, при всех минусах в продолжении все равно есть на что посмотреть. На текущую по канализации розовую жижу, которая вызывает у людей отрицательные эмоции. На гомерически смешного бухгалтера охотников за привидениями, сыгранного самым несуразным комедийным актером 1980-х Риком Моранисом («Космические яйца», «Дорогая, я уменьшил детей»). На не менее смешного протеже Виго, доктора Янош Поха (Питер МакНикол), который ищет своему хозяину новое тело. В конце концов, на прогуливающуюся по улицам Нью-Йорка Статую свободу, по поводу которой охотники-сексисты шутят: «Наверняка у нее ничего нет под тогой. Она же француженка!» Впрочем, сексизм не единственная проблема оригинальной дилогии. Другая — откровенная ксенофобия. Но об этом ниже.
3. «Охотники за привидениями» (1984), реж. Айван Райтман
«Ghostbusters»
Уволенные из университета несколько нью-йоркских парапсихологов (Билл Мюррей, Гарольд Рэмис и Дэн Эйкройд) после встречи с живой эктоплазмой в публичной библиотеке решают открыть контору по отлову привидений. Вскоре к ним присоединиться безработный (Эрни Хадсон), а первым клиентом станет Дана Баррет (Сигурни Уивер), в холодильнике которой завелось шумерское божество по имени Гозер (Славица Йован).
Первые «Охотники за привидениями» вышли в 1984 году — в самый разгар рейганомики и консервативного поворота в США. Тогда в американском обществе здорово вырос страх перед чужими, поэтому привидения олицетворяли собой всех нелегальных иммигрантов. «Просим вас покинуть Нью-Йорк!» — говорили охотники Гозеру. И в этом смысле оригинальный фильм, как, к слову, и вышедшие тем же летом 1984 года «Гремлины», довольно расистское кино. Поскольку они отлично зеркалили настроения в социуме, то на пару стали народными хитами и сорвали большой куш в прокате. Сейчас эта контекстуальная ксенофобия уже, конечно, не так бросается в глаза, но все равно за «Охотники за привидениями» тянется неприятный шлейф, из‑за которого они не слишком хорошо проходят проверку временем. Причем не только с этической, но и технологической точек зрения: спецэффекты устарели, а многие импровизационные сцены, снятые с одного дубля из‑за того, что фильм делался к жесткому дедлайну, сейчас выглядят не комично, а кринжово. В общем, это не шедевр на все времена.
Тем не менее в оригинальных «Охотниках» есть то, чего лишены многие современные блокбастеры — они сделаны с душой. Видно, что авторы сценария и исполнители главных ролей Гарольд Рэмис и потомственныйЕго предки занимались изучением призраков. охотник за привидениями Дэн Эйкройд вовсю отрывались, когда сочиняли «Ghostbusters». Чего только стоит эякуляционный панч «Давайте скрестим наши потоки!», когда охотники решают соединить лучи из своих протонных ранцев при борьбе с Гозером. И провидческая шутка о том, что герой Мюррея больше похож на ведущего телешоу, чем на ученого (через десять лет актер сыграет тележурналиста в не менее легендарной комедии Рэмиса «День сурка»).
2. «Охотники за привидениями» (2016), реж. Пол Фейг
«Ghostbusters»
Написавшие книгу о привидениях ученые Эрин Гилберт (Кристен Уиг) и Эбби Йейтс (Мелисса МакКарти) в компании лаборантки Хольцманн (Кейт МакКиннон) отправляются в особняк с призраками, где снимают паранормальную активность на видео, однако женщинам все равно никто не верит. Тогда они открывают собственное частное агентство по борьбе с привидениями, а четвертой охотницей берут работницу метрополитена Пэтти (Лесли Джонс).
Женская версия «Охотников за привидениями» была негативно встречена фанатами еще на стадии трейлера. Поклонники оригинального фильма — главным образом мужчины — призывали бойкотировать новую картину, а также отпускали сексистские шуточки по поводу пола героинь. К этой травле предсказуемо присоединился Дональд Трамп, а на защиту актрис (тоже предсказуемо) встала Хиллари Клинтон, которая с четырьмя исполнительницами главных ролей приняла участие в телешоу Эллен ДеДженерес. Так политическая шумиха вокруг ребута стала важнее самого фильма, который, если честно, получился умнее оригинала.
Сила «Охотниц за привидениями» не только в том, что они выворачивают гендерные стереотипы наизнанку (хотя Крис Хемсворт в роли глупой секретарши, спору нет, прекрасен), а в том, как они пытаются переосмыслить образы самих привидений. В ребуте это не иммигранты, а призраки американского колониального прошлого, то есть охотницы пытаются разобраться с внутренними демонами страны — и это похвально. Если говорить не про концептуальные, а про чисто комедийные достоинства, то картина Пола Фейга не уступает оригиналу в лихости. Так что ребут совершенно точно не заслуживает обрушившейся на него волны хейта и чудовищно низких оценок на профильных киносайтах. Просто «Охотницы» стали заложниками консервативного и бескомпромиссного фан-сервиса.
1. «Охотники за привидениями: Наследники» (2021), реж. Джейсон Райтман
«Ghostbusters: Afterlife»
В захолустный городок Саммервилл (штат Оклахома) переезжает семейство Спенглеров — взрослая дочь Игона Келли (Кэрри Кун) и двое его внуков: Тревор (Финн Вольфхард) и Фиби (Маккенна Грейс). От деда им остался старый обветшалый дом, а еще автомобиль охотников за привидениями Ecto‑1 в сарае и протонный ранец в подвале. Когда учитель подростков мистер Груберс (Пол Радд) расскажет про необычную сейсмическую активность в городе, умная не по годам Фиби поймет, что она как‑то связана с событиями в Нью-Йорке сорокалетней давности.
Триквел «Охотников за привидениями» получился на редкость душевной штукой. Райтман-младший с такой нежностью и трепетом показывает нам протонный ранец, а посвящение картины памяти Гарольда Рэмиса окончательно расставляет все точки над i — это не какой‑то коммерческий ребут, а, как и четвертая «Матрица», проект, сделанный по любви. Первыми с энтузиазмом переснимать кинофантастику 1980-х начали шоураннеры ностальгического сериала «Очень странные дела» братья Дафферы. Авторы «Наследников» явно ориентировались на них — неспроста же в фильм перекочевала главная звезда «Stranger Things» Финн Вольфхард. Впрочем, у него тут роль сугубо второстепенная. «Наследники» целиком и полностью принадлежат Маккенне Грейс (маленькая Тоня в «Тоне против всех», маленькая Капитанка Марвел в «Капитане Марвел» и маленькая Сабрина Спеллман в «Леденящих душу приключениях Сабрины»).
Понятно, что девочка-вундеркинд с интеллектуальным (иначе говоря, специфическим) чувством юмора задумывалась как новая ролевая модель в изначально насквозь маскулинной франшизе. Но у Грейс получилась не героиня-манифест, а остроумная, ранимая и страшно обаятельная особа, которая тоже не смогла найти общий язык со своим отцом (поэтому он ушел из семьи), но которая быстро установила контакт с призраком деда, потому что нерд видит нерда издалека. Собственно, новые «Охотники за привидениями» ценны именно тем, что пытаются примирить 1980-е с 2020-ми, бумеров с зумерами, старую этику с новой и выводят на авансцену одну из главных героинь XXI века — девочку-вундеркинда, которая раньше не могла охотиться за привидениями, а теперь может. Ну что же, как говорили в «Городе грехов»: старик умирает, девочка остается жить — честный обмен.