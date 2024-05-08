Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Об этом сообщает общественник Виталий Бородин, который ранее написал жалобу на ленту.
«Нельзя допускать показ этого фильма в кинотеатрах нашей страны», — потребовал Бородин, назвав Урганта русофобом. «Напомню, друзья, режиссер картины „Во сне ты горько плакал“ — Николай Солодников, муж иноагента Екатерины Гордеевой*. Продюсер — Александр Сокуров. Все они занимают антироссийскую позицию», — написал он.
Закрытая премьера ленты прошла в Москве 7 апреля. Производством картины занимался фонд Александра Сокурова «Пример интонации». Съемки проходили в Новгородской области и Петербурге.
В основу ленты лег последний завершенный рассказ Юрия Казакова, обращенный к маленькому сыну Алеше. «Во сне ты горько плакал» представляет собой почти бессюжетную череду зарисовок о природе и потерях, чувстве вины и детских травмах, большой трагедии и простой радости.
Одну из главных ролей исполнил Иван Ургант, это его первая драматическая роль. В фильме также снялись Леонид Бичевин, Полина Агуреева и Алена Кучкова.
* Екатерина Гордеева внесена Минюстом в реестр иноагентов.