Вупи Голдберг рассказала о тяжелой зависимости от кокаина

Американская актриса Вупи Голдберг, звезда фильмов «Привидение» и «Действуй, сестра», рассказала о своей зависимости от кокаина. Об этом написало издание Page Six.
Артистка поделилась в мемуарах «Обрывки и фрагменты: моя мать, мой брат и я», что поборола серьезную зависимость в начале 70-х. После этого, по словам Голдберг, она «держалась подальше от наркотиков, за исключением марихуаны».
Актриса отметила, что ей пришлось лечиться от зависимости еще до того, как она стала знаменитой. Голдберг пояснила, что ее в то время часто приглашали на вечеринки, где был свободный доступ к различным запрещенным веществам.
Как заявила Голдберг, завсегдатаи этих вечеринок знали, что полиция никогда не станет устраивать обыски в доме известного продюсера или актера. Поэтому гости без страха принимали наркотики ради развлечения.
Актриса вспомнила, что кокаин не казался ей опасным, поскольку доступ к нему был поразительно легким. В первый год прием наркотика не сказывался значительно на артистке и не вызывал у нее беспокойства.
Голдберг удавалось скрывать свою зависимость от окружающих и продолжать работать без каких‑либо проблем. Но позднее кокаин показал свое разрушительное воздействие.
По словам артистки, она столкнулась с галлюцинациями. Однажды Голдберг увидела жуткого монстра под своей кроватью, который угрожал напасть на нее, если она встанет с постели. «Так что я не шевелилась в течение 24 часов», — рассказала актриса.
В конце концов Голдберг осознала свое положение, когда уборщица отеля на Манхэттене обнаружила кинозвезду в туалете, принимающей наркотики. Этот момент стал для артистки пощечиной, заставившей ее одуматься.
Уборщица, как вспомнила Голдберг, закричала, испугавшись актрисы. Та в свою очередь попыталась успокоить женщину, заверив ее, что находится в своем номере. В этот момент Голдберг увидела в зеркале свое перепачканное кокаином лицо.
Звезда «Привидения» отметила, что ей повезло, потому что она «смогла быстро перестать употреблять наркотики». «Я знала, что мне придется сменить друзей и отклонять приглашения, но я смогла это сделать. Я не хотела умереть», — сказала Голдберг.
Мемуары актрисы появятся в продаже 7 мая. В книге Голдберг поделится рассказами о своей семье и ее влиянии. В частности, кинозвезда расскажет о своем детстве, домашних праздниках, трудностях взросления и опыте потери самых близких людей.