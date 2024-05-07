Вупи Голдберг рассказала о тяжелой зависимости от кокаина

Артистка поделилась в мемуарах «Обрывки и фрагменты: моя мать, мой брат и я», что поборола серьезную зависимость в начале 70-х. После этого, по словам Голдберг, она «держалась подальше от наркотиков, за исключением марихуаны».

Актриса отметила, что ей пришлось лечиться от зависимости еще до того, как она стала знаменитой. Голдберг пояснила, что ее в то время часто приглашали на вечеринки, где был свободный доступ к различным запрещенным веществам.