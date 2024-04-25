Такой вот «Лост»: новые российские сериалы «Прометей» и «Трасса» про исчезнувших людей

«Прометей», реж. Максим Свешников
1998 год. Мужчина прилетает в родной город и звонит себе домой, трубку поднимает дочь, но в 2022-м. Папу она так и не дождалась: все пассажиры рейса исчезли вместе с самолетом тогда, на излете девяностых. Аномалия привлекает внимание влиятельного мужчины в черном (Филипп Янковский), который нанимает рисковую журналистку из редакции ютуб-канала (Любовь Аксенова). Та в свою очередь обращается за помощью к знакомому оператору дронов (Александр Алябьев) и преподавателю физики (Дмитрий Чеботарев). Вскоре злополучный самолет все же находится — посреди поля и абсолютно пустой. Неподалеку шаманы подозрительно бьют в бубны.
Желание снять новый «Лост» до сих пор не отпускает создателей сериалов. «Прометей» и вовсе залетает куда‑то на территорию копии копии — эфирного «Манифеста», в какой‑то момент переехавшего на Netflix. Правда то шоу походило не только на «Остаться в живых», но и на «Оставленных» с «Героями», а режиссер и сценарист «Прометея» Максим Свешников пока что благоразумно сконцентрировался на загадке исчезнувших пассажиров.
Судя по пилоту, Свешников на бис повторит тему своего последнего стримингового хита, сериала «Плейлист волонтера». Снова на экране потерянные герои в поисках исчезнувших людей во мгле сумеречного цветокора (за него вновь отвечает оператор Илья Авербах). Персонаж Янковского явно неспроста хмурится при виде портативной игровой консоли «Brick Game», лежащей рядом с женской сумочкой в самолете-фантоме. А у героини Аксеновой травма: папа-журналист (Игорь Гордин) слишком много работал и ушел от мамы, страдающей шизофренией. В отместку журналистка хамит всем вокруг и варварски обращается с коптерами своего друга-технаря.
Конечно, «Прометей» не отличается оригинальностью. Пока вы дочитываете это предложение, на Netflix вышло уже четыре сериала в похожем духе. Но там, где «Прометею» не хватает свежести, авторы добирают энергичностью Саундтрек грохочет. Диалоги бойкие. Аксенова в главной роли — как всегда надежная. Действие несется с завидной скоростью: это редкий современный сериал, которому по силам разобраться с экспозицией за один 45-минутный эпизод. Другое дело, что торопливость иногда выходит боком, и сценарий срывается на притянутые за уши допущения. Но чего не сделаешь в погоне за динамизмом.
Ставить окончательный диагноз по одной серии — штука рискованная, особенно когда непонятно, кто окажется за углом — Джон ЛоккОдин из главных героев сериала «Остаться в живых». или лангольерыПожиратели времени из одноименного романа Стивена Кинга и его экранизации 1995 года. «Лангольеры» тоже рассказывали о пассажирах пропавшего авиасудна. . В крутое пике улетали сериалы и не с такими завязками — например, уже упомянутые «Герои». Но в деле просмотра сериалов желание включить вторую серию сразу же после первой лишним никогда не бывает. А тут оно возникает на финальных титрах.
Василий Говердовский
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Кинопоиске (пока без даты релиза)
«Трасса», реж. Душан Глигоров
«Трасса» начинается с двух параллельно развивающихся историй, которые движутся навстречу друг другу. В первой девочка-подросток (Василиса Немцова) в поселке Лермонтово, недалеко от Минеральных Вод, расстреливает из ружья спящих родителей, а затем пытается покончить с собой, но ее спасает сосед Виктор (Александр Ильин-мл). За расследование берется опытная следовательница Эльвира Бараева (Анна Михалкова). Во второй — коррумпированная петербургская судья Светлана Незнамова (Ксения Разумовская) крутит роман с женатым функционером (Геннадий Смирнов), отдается первому встречному дальнобойщику на трассе и всячески гиперопекает приемную дочь Киру (Елизавета Ищенко), страдающую от панических атак и отчаянно пытающуюся найти своих биологических родителей. Для этого девушка даже тайком сбегает от Светланы в Минеральные Воды, где таинственно исчезает. За это расследование тоже берется Эльвира Бараева, а помогать ей будет Незнамова.
«Трасса» — первый оригинальный сериал кинокомпании «Среда», снятый для стриминга Okko. У руля проверенный тандем — сценарист Олег Маловичко и режиссер Душан Глигоров, авторы маньячного хита «Хрустальный» и криминальной саги «Химера». В главных ролях — звезды одного из лучших российских сериалов 2022 года «Алиса не может ждать»: Елизавета Ищенко и Анна Михалкова С такими вводными данными справедливо было ждать от «Трассы» чего‑то крутого, но она пока скорее разочаровывает: унылой телевизионной картинкой, невыразительной, местами душной режиссурой и, как нередко бывает в российских сериалах, крайне неторопливой экспозицией. Пока разберешься, что к чему, уже закончится первая серия (всего в «Трассе» будет десять эпизодов).
Однако, если с художественными достоинствами у сериала все сложно, то вот содержательно тут есть за что зацепиться. Во-первых, интересный образ коррумпированной судьи, которая чувствует свою вину и хочет, чтобы ее наказали. Поэтому она просит, чтобы дальнобойщик во время секса ее хорошенько отшлепал. Во-вторых, прорывающаяся через художественный слой военная реальность: когда Незнамова в поисках дочери прибывает в Минеральные Воды, она видит баннер со словами «Своих не бросаем». Этот социальный комментарий можно прочитать по-разному (самым очевидным образом: Светлана не собирается бросать Киру), однако появление такой неприкрытой приметы времени в отечественном кино, живущем в альтернативном, зачастую сказочном мире, что‑то новенькое.
Не удивимся, если «Трасса», как и «Хрустальный», в итоге вырулит к теме насилия над детьми, с которой сценарист Маловичко знаком не понаслышке. Также не будем удивлены, если сериал постарается ответить на три вечных вопроса из отечественного литературного канона: «Кому на Руси жить хорошо?», «Кто виноват?» и «Что делать?». Вообще Маловичко уже в первой серии не стесняется обращаться к классике — скажем, к Александру Грину. Незнамова в машине слушает повесть-феерию «Алые паруса», главная героиня которой, Ассоль, потеряла родителей, как и Кира. А поселок явно неслучайно назван в честь Лермонтова, ведь действие в сериале происходит на Кавказе, как и в «Герое нашего времени». У бурных чувств неистовый конец, а российское кино, очевидно, все еще находится в поисках героев нашего времени.
Евгений Ткачев