Такой вот «Лост»: новые российские сериалы «Прометей» и «Трасса» про исчезнувших людей

Не удивимся, если «Трасса», как и «Хрустальный», в итоге вырулит к теме насилия над детьми, с которой сценарист Маловичко знаком не понаслышке. Также не будем удивлены, если сериал постарается ответить на три вечных вопроса из отечественного литературного канона: «Кому на Руси жить хорошо?», «Кто виноват?» и «Что делать?». Вообще Маловичко уже в первой серии не стесняется обращаться к классике — скажем, к Александру Грину. Незнамова в машине слушает повесть-феерию «Алые паруса», главная героиня которой, Ассоль, потеряла родителей, как и Кира. А поселок явно неслучайно назван в честь Лермонтова, ведь действие в сериале происходит на Кавказе, как и в «Герое нашего времени». У бурных чувств неистовый конец, а российское кино, очевидно, все еще находится в поисках героев нашего времени.