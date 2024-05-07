На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер документального фильма «Позвольте канарейке петь» («Let The Canary Sing»), посвященного американской певице Синди Лопер.
Лента выйдет 4 июня на стриминговом сервисе Paramount+. Она расскажет о пути простой девочки из Нью-Йорка к вершинам славы. В картине сама Лопер поделится воспоминаниями о своем детстве, фем-активизме и формировавшемся стиле.
В проекте приняли участия знакомые и друзья певицы, в том числе актер Билли Портер («Поза», «Золушка») и певица Патти Лабелль. Они вспомнили, как Лопер ломала барьеры и стереотипы в своем творчестве и создала одни из крупнейших хитов в истории музыки.
«Ты не знаешь, откуда ты пришел. Ты не знаешь, куда ты направляешься. Но если ты делаешь то, что любишь, случается магия», — сказала в трейлере сама Лопер.
Режиссером документального фильма выступила Элисон Эллвуд, ранее работавшая над картинами о музыкальной сцене Лорен Каньон 60-х годов, рок-группе The Eagles b герлзбэнде The Go-Go’s.
Ленту о Лопер выпустила продакшн-компания Fine Point Films при участии Тревора Бирни, Эймхера О’Нилла, Эндрю Талли, Лизы Барбарис, Грегори П. Чимино II, Тома Маккея, Ричарда Стори, Ребекки Тейтел, Софии Дилли и Уэсли Адамса.
Синди Лопер родилась в Нью-Йорке в 1953 году. Ее карьера началась после побега из дома в возрасте 17 лет. В 70-х годах певица сотрудничала с несколькими кавер-группами, а в 1977 году выпустила свой первый синг — кавер на песню Fleetwood Mac «You Make Lovin' Fun». Вскоре она серьезно повредила голосовые связки.
Несмотря на прогнозы врачей, Лопер смогла вернуться к пению и в 1978 году создала группу Blue Angel c саксофонистом Джоном Тьюри. В начале 80-х Лопер начала сольную карьеру, первый ее альбом вышел в 1983 году и быстро приобрел популярность. В 1985 году Лопер стала лауреаткой премии «Грэмми».
В 1988 году Лопер впервые снялась в кино — в фильме «Флюиды» с Джеффом Голдблюмом и Питером Фальком. Тогда же она съездила в СССР и посотрудничала с Игорем Николаевым в создании песни «Cold Sky». В 90-х музыка Лопер приобрела более социальную и сложную тематику, но популярность певицы пошла на спад.
В 00-х и 10-х артистка продолжала выпускать музыку, выступать и сниматься в кино и на телевидении. Она стала известной ЛГБТ-активисткой и выпустила книгу мемуаров. В 2016 году Лопер выпустила девятый студийный альбом «Detour».