Новые российские драмы, похожие на сказки: парень-Золушка, золотые орехи и няня-Пиноккио

При этом, несмотря на превалирующий в «Лапине» социальный реализм, в фильме не обходится без сказочных архетипов. К примеру, главный герой похож на Золушку, которую все абьюзили (только, в отличие от нее, Валя не практикует стоицизм и может грубо ответить обидчикам). У Лапина есть своя фея-крестная и ангел-хранитель — понравившаяся ему девушка Лиза, которая носит как будто неслучайную фамилию Орешникова (напомним, что в любимой чехословацкой сказке «Три орешка для Золушки» на помощь приходили три фундука ). У Лапина даже есть свои «туфельки» (отец присылает ему из Канады новые кроссовки, которые парню страшно жмут, поэтому он снимает их на соревнованиях и тем самым перерождается). Что касается соревнований по бегу, то они не что иное, как королевский бал, на котором юноша так очаровывает всех, что ему не приходится бежать домой, когда часы двенадцать бьют.