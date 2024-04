Гид по ММКФ-2024: что смотреть на Московском кинофестивале

«All You Need Is Blood»

16-летний Баки боится вида крови, но мечтает снять ужастик. Когда у него во дворе падает метеорит и превращает его отца в пожирающего мозги зомби, парню выпадает такой шанс. Вместе с друзьями и ведущей актрисой он берется за дело, чем вызывает подозрение у местного детектива.