Гид по ММКФ-2024: что смотреть на Московском кинофестивале

«Брюс Ли: Выход клонов»

Брюса Ли не стало в 1973 году, но это не помешало огромному количеству режиссеров снимать с его двойниками боевики и выдавать их за фильмы с Ли. Все это привело даже к появлению жанра «брусли». Выпущенный в годовщину смерти актера док Дэвида Грегори рассказывает, как это было.