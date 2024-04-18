Гид по ММКФ-2024: что смотреть на Московском кинофестивале

Фестиваль закроет суперпремьера — сиквел кинокомикса «Майор Гром». По сюжету, как будто списанному с третьего «Крепкого орешка», полицейскому Игорю Грому придется столкнуться с преступником по прозвищу Призрак, который втянет героя в игру на выживание. В прокате — с 23 мая.
Новый фильм Романа Михайлова, ради которого актриса Мария Мацель побрилась налысо. История про киношников, которые отправились снимать фильм в Индию, но все пошло не по плану (как при производстве предыдущей картины Михайлова «Отпуск в октябре») и фильм начал снимать себя сам.
Единственный российский фильм в международном конкурсе — околофантастическая драма Ивана Соснина («Далекие близкие») про деревенского дурачка Алешу, который ищет встречи с инопланетянами и, кажется, находит! В короткометражной программе у Соснина еще будет картина «Тридцать секунд».
Камбэк Владимира Грамматикова («Мио, мой мио»). Фильм по сценарию Андрея Кончаловского будет отчасти автобиографическим высказыванием режиссера и расскажет про многодетную семью, которая в послевоенные годы отправляется на поиски пропавшего отца. В прокате — с 5 сентября.
В новом фильме Юлии Трофимовой («Страна Саша») Лиза Ищенко играет скучающую официантку, у которой в кафе-мороженое случается конфликт с некогда популярным эстрадным певцом. На крики собираются люди, думая, что мужчина пытался изнасиловать девушку, а она этого и не отрицает.
Название фильма Владимира Котта отсылает к легендарной мелодраме Клода Лелуша, только в российской лав-стори-альманахе речь пойдет о многих мужчинах и женщинах. К слову, у Котта на фестивале будет еще комедийное роуд-муви «Обе две», которое откроет Российскую программу 46-го ММКФ.
Автоэкранизация книги «Евгений Телегин», написанной художником легендарной арт-группы «Митьки» и режиссером Виктором Тихомировым по следам пушкинского «Евгения Онегина». В центре внимания: молодежная рокерская тусовка 1980–1990-х годов. В главной роли — Евгений Ткачук.
Выпускница Ксюша Субботина переживает из‑за того, что песни не пишутся, родители разводятся, а парень, в которого она влюблена, не обращает на нее внимания. Тогда девушка, которую все считают толстой, решает завести блог. Школьная кринж-комедия Саши Кармаевой про принятие себя.
У Шуры, работающей на деревенском складе, из психиатрической лечебницы сбегает муж, и теперь женщине кажется, что за ней кто‑то постоянно наблюдает. Российско-аргентинский фильм Анны Тюриной и Матиаса Мусы с участием Ольги и Марии Лапшиных.
Североосетинская драма Анатолия Колиева, действие которой происходит в 1942 году. Два брата, ждущие отца с фронта, подговаривают почтальона, чтобы он повременил вручать местным жителям похоронки. Художественным руководителем картины выступил Клим Шипенко («Вызов»). В прокате — с 9 мая.
Даже инди-режиссер Арсений Гончуков, который до этого снимал конъюнктурные социальные драмы и хоррор, обратился к жанру киносказки. В его новой картине рассказывается про пятерых девчонок, которые поехали в Царицыно, а оказались в царской России, где время бежит быстрее и есть колдуны.
Новый сериал сценариста Олега Маловичко и режиссера Душана Глигорова (вместе работали над «Хрустальным» и «Химерой»). Психотриллер про торговлю подростками на курорте в Ставрополье. В главных ролях звезды «Алиса не может ждать»: Анна Михалкова и Лиза Ищенко. Выйдет на Okko в этом году.
Дело о пропавшем в 1998 году пассажирском самолете получает продолжение. Расследование ведут сотрудник спецслужбы и журналистка в исполнении Любови Аксеновой. Таинственный проект, который написал и поставил Максим Свешников («Плейлист волонтера»). Премьера на «Кинопоиске» в этом году.
Сериал Рафы Лары про мексиканскую революцию 1910–1917 годов и ее главного идеолога Доротео Аранго, который войдет в историю как Панчо Вилья. Где заканчивается человек и начинается легенда? Как Вилья обрел столько врагов? На эти и другие вопросы отвечает этот жесткий вестерн.
Канадский сериал с еврейскими корнями. Некогда Вив была успешной певицей, но ее музыкальная карьера пошла под откос. Женщине пришлось вернуться к маме и устроиться канторкой в синагоге, где она теперь ведет богослужение. Однако вскоре Вив пускается во все тяжкие, как один химик.
Топовый иранский сериал (8.1 на IMDb), перекликающийся с американскими «Ошибками прошлого». После 15-летнего заключения из тюрьмы выходит Наим, который решает навестить свою дочь. Однако шоу будет посвящено не трудностям его адаптации на свободе, а поискам дочери, которую похитят.
Исландский сериал молодого дарования Асгейра Сигурдссона с ним же в главной роли. Главных героев после бурного свидания на одну ночь ждет неприятный сюрприз: они обменялись телами. Свежо, ничего не скажешь. Но, возможно, эта исландская «Любовь-морковь» еще сможет удивить.
Словенский тру-крайм документалиста Игоря Зупе, рассказывающий различные чудовищные истории о насилии, которое люди творят друг с другом. Учитывая то, что шоу носит подзаголовок «Человеческая бесчеловечность», слабонервным лучше поостеречься.
Главный пока хоррор-хит этого года (97% одобрения на Rotten Tomatoes!). Чтобы поднять рейтинги вечернего телешоу, его ведущий (Давид Дастмалчян из «Твин Пикса») приглашает в эфир парапсихологов и героиню книги «Разговоры с дьяволом». Большая, большая ошибка. В прокате — с 6 июня.
Красивый французский анимационный сайфай, действие которого происходит в 2200 году на Марсе. Двое частных детективов — Алин Руби и Карлос Ривьера — по заданию богатого клиента разыскивают хакершу. Вряд ли новый «Альфавиль», но явно заслуживающая внимание фантастика. В прокате — с 8 мая.
Классический японский хоррор 1988 года в постановке Баммэй Такахаси (у него еще есть два сиквела). Ясуко живет с мужем и сыном в многоэтажке в большом городе, но тут ее жестко начинает сталкерить рекламный агент, которому она в дверном проеме прищемила палец.
Испанские хоррормейкеры обычно не подводят. Вот и от фильма Карлоса Марбана стоит ждать чего‑то стоящего, хоть в сюжете он и использует заскорузлый троп с куклой. Ее нашли на пепелище детдома в Сану-Хуане, и с ней оказались связаны судьбы шести девочек из разных социальных страт.
Латиноамериканский фантастический мультфильм. В недалеком будущем человечество строит на Луне «квадратный рай», попасть в который можно, только если ты имеешь внешность и мышление квадрата. Однажды Питер Пресс снимает «квадратный пресс» и видит мир в совершенно ином свете.
Хоррор-драма с Венецианского кинофестиваля 2023 года, здорово рифмующаяся с классной страшилкой «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь». Семья Фераль переезжает в новый район, но вскоре ей все труднее становится скрывать, что сын Филимон страдает вампиризмом.
16-летний Баки боится вида крови, но мечтает снять ужастик. Когда у него во дворе падает метеорит и превращает его отца в пожирающего мозги зомби, парню выпадает такой шанс. Вместе с друзьями и ведущей актрисой он берется за дело, чем вызывает подозрение у местного детектива.
Среднеметражный (продолжительность 43 минуты) фолк-хоррор британского писателя и режиссера Шона Хогана. Англия XVII века. Несколько суеверных мужчин боятся нести гроб к церкви по проклятой тропе. Тогда отец покойного предлагает им удвоить оплату.
Мрачное средневековое фэнтези про воина, прущего напролом (отсюда и название «Джаггернаут», означающее слепую непреклонную силу). Короткометражку поставили братья Риччи, которые в 2013 году вместе с режиссером и актером Евгением Крыловым создали инди-компанию Red Planet Production.
Метахоррор, каких мы уже видели предостаточно (от «Хижины в лесу» до «Последних девушек» и «Потемнело»). Но почему не глянуть такое еще раз? Как и в «Потемнело», в этой короткометражке солирует темнокожая актриса, которая застряла в ужастике категории «Б» с серийным убийцей.
Страшно запутанный и несколько проходной (в прямом и переносном смысле: мы часто видим проходы главных героев по узким улочкам), но и увлекательный исторический детектив Чжана Имоу. Командир гарнизона и его племянник пытаются до рассвета найти письмо с секретным посланием.
Мексиканская мыльная опера вперемешку с криминальной драмой — по сценарию Гильермо Арриаги (когда‑то постоянного сценариста Алехандро Гонсалесу Иньярриту). Два брата-подростка вместе с обретенной сводной сестрой хотят отомстить за отца, погибшего в автоаварии.
Полнометражный режиссерский дебют аниматора, монтажера и сценариста Майкла Чеслика. Как и предыдущая его сценарная работа «Чудище озера Мичиган», эта тоже отборная дичь. XIX век, Северная Америка. Чтобы стать великим поставщиком пушнины, продавец яблочной водки должен убить сотни бобров.
«Солтберн» в Америке 1918 года. В мире бушует «испанка». Владельцы богатого поместья, готовясь к локдауну, набирают персонал. Среди прислуги оказывается шеф-повар и хитрый манипулятор, который берет власть в доме в свои руки. В ролях — Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен и Сара Гейдон.
Испанский криминальный триллер с китайским колоритом. Проживающий в предместье Барселоны молодой человек Лян Хуань преподает кунг-фу и является тайным осведомителем полиции. Однажды он влюбляется в дочь главы местной триады, мечтающей со временем занять место отца.
Высоко оцененный (на «Кинопоиске» у него сейчас красуется восьмерка) экшн-триллер совместного производства Казахстана и Кыргызстана. В 2009 году обычный школьник, столкнувшийся с несправедливой системой правосудия, вместе со своим другом захватывает здание суда. Фильм уже идет в прокате.
Египетский боевик (да, бывает и такое), действие которого происходит в Каире 1919 года. Аполитичный наркоторговец не гнушается работать с колонизаторами, но когда в стране начинается настоящий беспредел, он вступает в подпольный отряд сопротивления.
Выросший из одноименной короткометражки клюквенный боевик Макса Вайсберга про Владимира — русского гангстера с Брайтон-Бич, который после уничтожения авиабазы решает залечь на дно у старого друга Алексея. В фильме (неиронично) играет музыка Римского-Корсакова и Мусоргского.
Несколько компаний друзей пытаются отвлечься от унылой работы и открывают для себя новые возможности. Свежая работа экспериментального, антинарративного режиссера Эдуардо Уилльямса, которая удостоилась наград на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Салониках.
Лютый индийский майндфак, в котором рассказывается о встрече обычного мужчины и 8000-летнего бессмертного одной дождливой ночью в поезде. Режиссер Рам — видный тамильский кинематографист и завсегдатай фестивалей экспериментального кино: например, в Роттердаме.
Лауреат фестиваля анимационного кино в Анси — мультфильм венгерского режиссера Арона Гаудера. Подростки-индейцы протестуют против строительства нефтепровода на земле их предков, а дед рассказывает внукам о сотворении мира и о том, как найти свое место в великом круге жизни.
Классика мирового кинематографа — 16-минутный фильм Луиса Бунюэля, растащенный на цитаты. Однажды ночью на балконе мужчина сосредоточенно точил бритву. Когда легкое облачко приблизилось к полной луне, бритва раскроила девушке глаз.
Петербург начала XX века. Фотограф Иоган промышляет фривольными открытками и скабрезными фильмами. Самый эстетский фильм Алексея Балабанова. Режиссер вместе с оператором Сергеем Астаховым вымачивал пленку в специальном растворе, чтобы добиться сногсшибательного эффекта.
Рабочий завода избит в парке двумя подростками. Виновных находят и осуждают. Но потерпевший неожиданно встает на их защиту и отправляется в колонию добиваться досрочного освобождения. Культовое «кино морального беспокойства» от Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе.
Жизнь в эпоху становления социализма: портрет советского города, насыщенного индустриальными объектами. Для 1929 года очень смелый взгляд в разрезе документального кино, вдохновляющий молодых режиссеров и по сей день. Например, именно в этом фильме впервые опробован дистанционный монтаж.
Брюса Ли не стало в 1973 году, но это не помешало огромному количеству режиссеров снимать с его двойниками боевики и выдавать их за фильмы с Ли. Все это привело даже к появлению жанра «брусли». Выпущенный в годовщину смерти актера док Дэвида Грегори рассказывает, как это было.
Снятая на Свердловской киностудии документалка Станислава Сорокина про музыкантов группы Niletto, которые оказались опустошены свалившейся на них славой и теперь не знают, куда двигаться дальше. Ради вдохновения они отправляются в путешествие по родным местам.
У двух мексиканцев, нелегально проживающих в США, обнаруживают поддельные документы и депортируют на родину. Они хотят вернуться в Америку к близким, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году делает их мечту практически неисполнимой.
Док о творчестве легендарного советского кинорежиссера Дзиги Вертова, а также о восстановлении его картин — «Годовщина революции» (1918), «История гражданской войны» (1921) и «Человек с киноаппаратом» (1929) — в том виде, каким они были задуманы самим кинематографистом.
История одной из первых художниц-постановщиц «Мосфильма» Людмилы Кусаковой, которая вместе с мужем Михаилом Карташовым создавала невероятные декорации из порой найденных на свалке вещей.