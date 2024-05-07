Бетт Мидлер заявила, что хотела бы подать в суд на Линдси Лохан за отказ в съемках ситкома «Бетти»

Американская актриса Бетт Мидлер, известная по фильмам «Фокус-покус» и «Клуб первых жен», призналась в подкасте Дэвида Духовны «Fail Better», что зря не подала в суд на Линдси Лохан много лет назад. Об этом написал Rolling Stone.
В 2000 году актрисы сыграли мать и дочь в ситкоме «Бетти». По словам Мидлер, идея поработать над этим проектом оказалась для нее «большой-пребольшой ошибкой». «Я не знала, что это значит — создавать ситкомы», — отметила артистка.
«Я участвовала в театральных постановках в прямом эфире. Я снималась в фильмах. Я работала в различных телешоу. Я бывала на ток-шоу. Но я никогда не снималась в ситкоме. Я не понимала, какой в них темп. И не понимала, какая там иерархия. И никто не удосужился мне сказать», — пояснила Мидлер.
Ко всему прочему процесс создания «Бетти» пошел наперекосяк сразу после съемок первого эпизода. Авторы шоу решили перенести съемки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это не понравилось Лохан, и та решила уйти из сериала.
В то время Лохан была подростком. Молодая актриса только появилась на экранах, но мгновенно приобрела огромную популярность благодаря фильму «Ловушка для родителей» — он вышел в 1998 году.
Создатели «Бетти» рассчитывали, что участие Лохан в ситкоме привлечет зрителей. В связи с этим они решили не переснимать пилотную серию шоу — и дебют проекта на телеэкранах состоялся с Лохан в одной из центральных ролей.
Но уже во втором эпизоде актрису заменила другая девочка — Марина Малота. Кроме того, после съемок 12-й серии сериал покинул актер Кевин Данн, игравший мужа главной героини — его заменили Робертом Хейзом.
Ситуация, очевидно, не пошла на пользу успеху ситкома — и он просуществовал лишь один сезон. Всего авторам шоу удалось снять 18 эпизодов, 16 из которых показали в телеэфире.
Работу над «Бетти» Мидлер охарактеризовала как «крайне хаотичную». Актриса призналась, что ей стоило противиться уходу Лохан из проекта и даже обратиться в суд, чтобы тот обязал юную кинозвезду продолжить работу над шоу.
Но Мидлер, по ее словам, в то время едва понимала свои права и обязанности как участницы телепроекта. «Меня так обласкали, что я не добралась и до комнаты сценаристов», — посетовала она. Актриса не обсудила происходящее даже с шоураннером проекта.
В отличие от Мидлер, у Лохан сохранились приятные воспоминания о работе над «Бетти», в том числе — о сотрудничестве со звездой «Фокус-покуса». Недавно актриса выложила в инстаграм* совместную фотографию с коллегой, подписав ее «Повезло сниматься с невероятной Бетт Мидлер».
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