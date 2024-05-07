Бетт Мидлер заявила, что хотела бы подать в суд на Линдси Лохан за отказ в съемках ситкома «Бетти»

«Я участвовала в театральных постановках в прямом эфире. Я снималась в фильмах. Я работала в различных телешоу. Я бывала на ток-шоу. Но я никогда не снималась в ситкоме. Я не понимала, какой в них темп. И не понимала, какая там иерархия. И никто не удосужился мне сказать», — пояснила Мидлер.