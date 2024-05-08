Умер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в «Игре престолов»

Иэн Гелдер, британский актер, известный по роли Кевана Ланнистера в «Игре престолов», скончался от осложнений после рака желчных протоков. Ему было 74 года.
Партнер Гелдера, Бен Дэниелс, подтвердил его смерть в своем инстаграме*.
«С огромной печалью и тяжелым сердцем, разбитым на миллион кусочков, я пишу этот пост, чтобы сообщить о кончине моего дорогого друга. В декабре у Йена был диагностирован рак желчных протоков, и вчера он скончался в 13.07. Я бросил всю работу, чтобы ухаживать за ним, но никто из нас не предполагал, что все произойдет так быстро», — написал он.
Гелдер сыграл младшего брата лорда Тайвина Ланнистера в 12 эпизодах сериала HBO «Игра престолов». Он также снимался в сериалах «Доктор Кто», «Большой куш», «Fifteen-Love», «Катастрофа», «Отец Браун», «Эдвард Седьмой» и «Темные начала».
Актер часто играл в театре, на протяжении всей своей карьеры участвуя в классических постановках.
«Он был прекрасным актером, и все, кто работал с ним, были тронуты его добротой и светом. Честно говоря, я не знаю, что буду делать без него рядом со мной. Он справлялся со своей страшной болезнью с таким мужеством, без жалости к себе. Всегда. Он был замечательным, и его будет очень не хватать», — добавил Дэниелс.
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