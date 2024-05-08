Умер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в «Игре престолов»

«Он был прекрасным актером, и все, кто работал с ним, были тронуты его добротой и светом. Честно говоря, я не знаю, что буду делать без него рядом со мной. Он справлялся со своей страшной болезнью с таким мужеством, без жалости к себе. Всегда. Он был замечательным, и его будет очень не хватать», — добавил Дэниелс.