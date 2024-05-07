Тиффани Хэддиш угрожала хейтерам с фейкового аккаунта. Она заявляла, что раскроет их личные данные

Американская актриса и комик Тиффани Хэддиш, известная по фильмам «Холодный расчет» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта», рассказала Los Angeles Times, что завела фейковых аккаунт в инстаграме*, чтобы дать отпор хейтерам.
Хэддиш призналась, что писала недоброжелателям в соцсети и даже угрожала им. Актриса утверждала, что раскроет личную информацию хейтеров, если они продолжат публиковать негативные комментарии.
На фоне этого комик стала блокировать определенные фразы на своей странице, в частности — «setback» («провал»), «pedo» («педофилка») и «not funny» («несмешно»). Кроме того, она наняла аналитика-криминалиста, который выяснил, откуда поступают угрозы в ее адрес. Оказалось, что 75% из них приходят от ботов из Малайзии и Ирана.
Фейковый аккаунт же понадобился Хэддиш, чтобы «уничтожать» хейтеров. «Я научилась находить информацию о людях — например, я просматриваю кредитные отчеты, полицейские записи. Это можно сделать за 1,99 доллара», — рассказала актриса.
Хэддиш поделилась, что действия недоброжелателей иногда так злят ее, что она находит номера телефонов хейтеров и лично звонит им. «Они шокированы этими звонками и говорят что‑то в духе „Не могу поверить, что ты вообще видела это“».
«В интернете люди думают, что они просто могут говорить что угодно и ты ничего не ответишь. Я изо всех сил стараюсь так и поступать, но я человек», — отметила Хэддиш.
Она добавила, что чувствовала, что на нее буквально ведется охота. Это, как рассказала артистка, повлияло на ее решение не заводить детей. Хэддиш также рассказала, что пережила восемь выкидышей и аборт.
«Я бы не хотела рожать кого‑то, кто похож на меня, зная, что на него будут охотиться или убьют. Я не хочу испытывать стресс, беспокоясь каждый раз, когда мой темнокожий ребенок идет в школу или тусуется со своими друзьями», — заявила в своей автобиографической книге комик.
В ней Хэддиш рассказала, как люди из киноиндустрии изменили к ней отношение на фоне скандалов, перестав обсуждать ее опыт бездомности, домашнего и сексуального насилия. Она также поделилась, как ситуация сказалась на ее психологическом здоровье и как актриса училась не перерабатывать.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.