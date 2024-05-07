Тиффани Хэддиш угрожала хейтерам с фейкового аккаунта. Она заявляла, что раскроет их личные данные

«Я бы не хотела рожать кого‑то, кто похож на меня, зная, что на него будут охотиться или убьют. Я не хочу испытывать стресс, беспокоясь каждый раз, когда мой темнокожий ребенок идет в школу или тусуется со своими друзьями», — заявила в своей автобиографической книге комик.