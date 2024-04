Без паники, это просто 7 самых жутких хорроров с кинофестиваля Panic Fest 2024

Джил Гиваргизян, дебютировавшая со «Стилисткой», возвращается с хоррором, в котором скрещено все, что мы знаем про ужасную долю стримеров (см. «Отрыв», «Регистратор», «Веб-камера») и дома с привидениями. «Ghost Game», в которой снялся Майкл С.Уилльямс (звезда «Ведьмы из Блэр»), разыгрывает сюжет про противостояние между группой этаких робин-гудов и семьей толстосумов, недавно купивших заброшенный особняк. К сожалению, второму фильму Гиваргизян нечем удивить. Сценарий сквозит от дыр и страдает от ненасмотренности его автора Адама Сезаре. Режиссерка, которую позвали в проект чуть ли не перед его запуском, не справляется с жанровыми элементами, а актеры, по собственному признанию, не смогли разобраться в той интонации, которую Геваргизян пыталась задать. Любителям ночей со влогерами в заброшках лучше пересмотреть уморительный «Паранормальные явления. Дом призраков» супругов Уинтерс, а если раздражает съемка от первого лица, то на стримингах пылится гораздо более талантливый ужастик «Girl on the Third Floor» Трэвиса Стивенса. А «Ghost Game», увы и ах, стоит загоустить.