Без паники, это просто 7 самых жутких хорроров с кинофестиваля Panic Fest 2024

«Азраил» («Azrael»), реж. Э.Л.Кац
Известный благодаря совместным работам с Адамом Уингардом (от уже классических «Тебе конец!» и «Гостя» до «Годзиллы и Конга»), автор сценария «Azrael» Саймон Барретт снова дает зрителям то, без чего сложно прожить киноману — Самару Уивинг, борющуюся за выживание. После свадебной резни в «Я иду искать», опеки над Джудой Льюисом в двух «Нянях» и трюков в «G.I.Joe» актриса попадает в постапокалиптический мир, где почти никто не говорит. А еще в этом мире есть существа, похожие на зомби, псевдохристианский культ и живописные леса, снятые в Эстонии. Если бессловесный «Тебя никто не спасет» пришелся вам по душе, то этот адреналиновый спринт произведет не менее сильное впечатление. Минумум диалогов (и те на перепридуманном эсперанто), мощная и остроумная религиозная критика, Уивинг в крови, а также нехилая такая подготовка к схожей по многим фронтам «Фуриосе» Джорджа Миллера.
Пожалуй, лучший фильм Panic Fest 2024.
«Паутина страха» («Vermines»), реж. Себастьен Ваничек
Французский хоррор про гигантских пауков в многоэтажке шумит еще с прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, где состоялся его премьера. Автора фильма Себастьяна Ваничека уже успели нанять в качестве режиссера следующих «Зловещих мертвецов» — и неслучайно! «В паутине страха» мастерски сплетаются (да, нам не стыдно за такую дешевую игру слов) социальный комментарий (куда в Париже без полицейского насилия), модный саундтрек, торгующие кроссовками зумеры, словно из уличной драмы, а не хоррора, и, собственно, пауки, от вида которых каждые 30 секунд просто воротит. В итоге имеем еще одну современную классику жанра, пропустив которую, рискуешь быть съеденным — как минимум, фанатами фильмов ужасов.
«Паутина страха» уже идет в российском прокате.
«Проклятие пожирателя грехов» («Curse of the Sin Eater»), реж. Джастин Дентон
Темная лошадка фестиваля — не проходной лоу-баджетМалобюджетный фильм. про чудовище из книжек, а притча, снятая в лучших традициях «Баек из склепа» или «Сумеречной зоны». Молодой бедняжка из Чикаго подрабатывает на реконструкции богатого поместья за городом. В одну из смен он решает взять немного кэша с тумбочки и оказывается пойман за руку. Но вместо увольнения или чего хуже умирающий владелец имения предлагает главному герою свое состояние. Правда, с одним условием: наш паренек должен отужинать десяток блюд, буквально поставленных на тело покойного. При всех ужасающих видениях, которые посещают героя, «Curse of the Sin Eater» дарит невероятный уют. Едва ли не идеальная картина к Хэллоуину.
«Новая жизнь» («New Life»), реж. Джон Росман
По названию фильма и его описанию, в котором говорится про побег, канадско-американскую границу, фиксера и преследование, сложно предположить, что на экране развернутся не очередные кошки-мышки по далям и весям, а сюжет про заразу и зомби-апокалипсис. При этом дебюту молодого клипмейкера Джона Росмана есть, что предложить, помимо пролога к условной «Эпидемии» и «Одним из нас». Режиссера интересует не столько мир накануне апокалипсиса и массовое помешательство, сколько личные трагедии двух женщин, из рук которых ускользает жизнь. Одна потеряла любимого и рискует собой, у другой обнаруживается терминальная стадия рака. Динамика их противостояния и микс из эмпатии и ненависти к обеим — безусловные победы маленького, но достойного триллера.
«Черная вдова. Укус смерти» («Sting»), реж. Киа Роуч-Тернер
У любого талантливо сделанного фильма довольно часто есть уродливый брат-близнец. На Panic Fest показали хоррор с такой же завязкой, как в «Паутине страха». Из Парижа переносимся в Бруклин, снятый в Австралии, модных реселлеров из неблагополучных семей меняем на отважную девочку, понижаем градус насилия — и получаем «Sting», еще одно кино про борьбу с арахнофобией. Лента очень близко подбирается к по-хорошему нелепым подростковым страшилкам: «Психу-расчленителю», «Крабам!» и «Деткам против пришельцев». Однако если предыдущие, тоже показанные на Panic Fest, комедийные хорроры легко улетали в списки любимого за год, то «Sting», конечно, из лиги пониже. Недостатки можно перечислять до утра, из достоинств — разве что комик Жермен Фаулер из «Коня БоДжека» и недавнего сатирического хоррора «Потемнело».
«Черная вдова. Укус смерти» выйдет в российский прокат 9 мая.
«Ghost Game», реж. Джилл Геваргизян
Джил Гиваргизян, дебютировавшая со «Стилисткой», возвращается с хоррором, в котором скрещено все, что мы знаем про ужасную долю стримеров (см. «Отрыв», «Регистратор», «Веб-камера») и дома с привидениями. «Ghost Game», в которой снялся Майкл С.Уилльямс (звезда «Ведьмы из Блэр»), разыгрывает сюжет про противостояние между группой этаких робин-гудов и семьей толстосумов, недавно купивших заброшенный особняк. К сожалению, второму фильму Гиваргизян нечем удивить. Сценарий сквозит от дыр и страдает от ненасмотренности его автора Адама Сезаре. Режиссерка, которую позвали в проект чуть ли не перед его запуском, не справляется с жанровыми элементами, а актеры, по собственному признанию, не смогли разобраться в той интонации, которую Геваргизян пыталась задать. Любителям ночей со влогерами в заброшках лучше пересмотреть уморительный «Паранормальные явления. Дом призраков» супругов Уинтерс, а если раздражает съемка от первого лица, то на стримингах пылится гораздо более талантливый ужастик «Girl on the Third Floor» Трэвиса Стивенса. А «Ghost Game», увы и ах, стоит загоустить.
«Ghost Game» выйдет в российский прокат 13 июня.
«Ожидание» («La espera»), реж. Ф.Хавьер Гутьеррес
Наверное, в каждом топе фильмов ужасов прошлого года сиял «Одержимые злом» — выбивающий дух хоррор про дьявольскую заразу в аргентинской глубинке. «Ожидание» — еще одна испаноязычная история, вызывающая ужас отнюдь не в меньшей степени, но рассказанная в десятки раз степеннее. Что за чертовщина происходит здесь — непонятно практически до самого конца. Какой‑то мужчина в Андалусии переживает потерю, то ли плавно теряя рассудок, то ли справляясь с окружающим его демоническим (спиритическим? ритуальным?) злом. С ноги здесь получаешь лишь в финале, но удар будет посильнее, чем от тех же «Одержимых злом». Режиссер неудачных «Звонков» Ф.Хавьер Гуттьерес вернулся из Голливуда в родные места — и «Ожидание» явно того стоило.