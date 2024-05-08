LEGO выпустила наборы по Моне Лизе и собору Парижской Богоматери

«Мону Лизу» можно будет собрать из 1503 деталей, включая золотую рамку, в которой произведение выставляется в Лувре. Количество деталей неслучайно — именно 1503 год считается официальной датой создания шедевра. Набор появится в магазинах 1 октября 2024 года, но его также можно заказать предварительно.