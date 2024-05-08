LEGO выпустила наборы по Моне Лизе и собору Парижской Богоматери

Сегодня в 12:24

Компания LEGO представила новые наборы с собором Парижской Богоматери и Моной Лизой. Нотр-Дам-де-Пари войдет в коллекцию LEGO Architecture, а культовое произведение Леонардо да Винчи — линейку LEGO Art.

Конструктор Notre-Dame de Paris, состоящий из 4383 деталей, представляет собой доскональное воссоздание одного из самых знаковых соборов в мире. Набор выпустят 1 июня 2024 года, но предварительные заказы на него уже открыты на сайте компании.

© Фото: LEGO

«Мону Лизу» можно будет собрать из 1503 деталей, включая золотую рамку, в которой произведение выставляется в Лувре. Количество деталей неслучайно — именно 1503 год считается официальной датой создания шедевра. Набор появится в магазинах 1 октября 2024 года, но его также можно заказать предварительно.

В начале мая 2024-го LEGO представила конструктор с котом в смокинге, идею для которого предложил поклонник на платформе LEGO Ideas, а в апреле построила 142-килограммовый стол для игры Dungeons & Dragons в честь ее 50-летия.

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