Ксавье Долан и Вонг Карвай вернулись с сериалами. Стоит ли обратить на них внимание?

Герои сериала нарисованы живо, за ними интересно смотреть, сюжетные повороты вызывают эмоциональный отклик. Но еще интереснее было бы смотреть, еще сильнее был бы отклик, если бы все это было раза в два-три концентрированней. И не обязательно речь должна идти о том, чтобы перемонтировать пятичасовое действо в обычный полный метр (хотя с учетом повторов, филлеров и отступлений даже на такой дистанции это должно быть возможно), скорее Долану стоило бы попытаться пуститься во все тяжкие и выкатить самое большое число чрезмерностей и эксцессов, пользуясь расширенным хронометражем. Хейтеры бы наверняка обвинили его в инфантильности, однако человеку, которому на днях исполнилось 35 лет, давно пора перестать боятся такого обвинения, а вместо этого научиться принимать его, как комплимент.