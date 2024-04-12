«Падение империи» и «Манкимэн»: грандиозные экшн-триллеры про мир в огне

Сейчас мы, в принципе, находимся в той же точке. Российский прокат рвут киносказки. Продолжают выходить мучительные драмы про страдающих мужчин и измены. А редкие голливудские картины, просачивающиеся в отечественные кинотеатры, рассказывают в том числе про «загнивающий Запад» и служат как будто экранизацией бородатого анекдотаЧто за анекдот?Американец говорит: «Я могу выйти на лужайку рядом с Белым домом, крикнуть „Рейган дурак“, и мне за это ничего не будет». «Удивил, — отвечает русский, — я тоже могу выйти на Красную площадь, крикнуть: „Рейган дурак“, и мне тоже за это ничего не будет». про свободу слова. Возьмем, скажем, «Падение империи» (в оригинале «Civil War», «Гражданская война») Алекса Гарленда, который в России и у себя на родине выходит 12 апреля, в годовщину Гражданской войны в США. Вряд ли фильм станет у нас таким же большим хитом, как «Генералы». А жаль, потому что это одна из лучших картин фантаста и хоррормейкера Гарленда на сегодняшний день. Захватывающая, боевая и злая антиутопия про журналистскую этику, разделенное общество и то, как люди, увы, быстро привыкают к войне.