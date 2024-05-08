Как музыкальный продюсер (хотя сам он называл себя звукоинженером), Альбини был последовательным сторонником аналоговой записи. Он также предпочитал записывать каждый инструмент не по отдельности, а сразу вместе, когда группа играет живьем в одном помещении. Исключительную важность при записи он придавал выбору микрофона.