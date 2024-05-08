В возрасте 61 года умер американский инди-рокер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на представителей его студии звукозаписи Electric Audio. Причина смерти — сердечный приступ.
Альбини спродюсировал десятки альбомов, ставших классикой рока. Среди них «In Utero» Nirvana, «Surfer Rosa» Pixies, «Rid of Me» PJ Harvey, ранние пластинки «Jesus Lizard». Подход Альбини повлиял на творчество таких рок-групп, как Mogwai, Mclusky, Cloud Nothings, Mono, Ty Segall и Sunn O))), многие из которых он впоследствии продюсировал.
Как музыкальный продюсер (хотя сам он называл себя звукоинженером), Альбини был последовательным сторонником аналоговой записи. Он также предпочитал записывать каждый инструмент не по отдельности, а сразу вместе, когда группа играет живьем в одном помещении. Исключительную важность при записи он придавал выбору микрофона.
Еще одна отличительная черта его метода — оставлять вокал довольно незаметным в общем миксе (это было причиной недовольства лейбла во время записи «In Utero»). Альбини стремился создавать простые, но в то же время выверенные записи, с, как правило, агрессивным гитарным звучанием.
Все это придавало записям Альбини характерный стиль, который Pitchfork характеризует как «брутальную аналоговую продукцию с лайв-звучанием, наполненную осязаемой необработанной энергией».
В качестве музыканта Альбини участвовал в коллективах Big Black, Rapeman и Flour. В 1992 году вместе с приятелями — продюсерами Бобом Уэстоном и Тоддом Трейнером — основал группу Shellac, которая сочетает минималистичный рок с пост-хардкором и мат-роком.
С Shellac Альбини готовил пластинку «To All Trains» — первый за десятилетие альбом коллектива, выход которого намечен на следующую неделю.