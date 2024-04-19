Новая квебекская волна: 10 крутых канадских фильмов про даркнет, вампиров и woke-активизм

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», реж. Ариана Луи-Сез
«Vampire humaniste cherche suicidaire consentant»
Молодая вампирша Саша (Сара Монтпети) жить без крови не может, но от одной мысли об убийстве человека сердобольной девушке становится дурно. Однажды терпение ее семьи лопается, и Сашу отправляют жить к сестре — научиться наконец охотиться и пить свежатинку, а не донорские подачки из пакетов. Поначалу совесть Саши противится, но потом она встречает Поля (Феликс-Антуан Бенар) — школьника с суицидальными наклонностями, который не прочь умереть, если его смерть кому‑то поможет. Саша ставит подростку условие: перед кровопитием она выполнит его последнее желание.
Название фильма квебекской дебютантки Арианы Луи-Сез напоминает конструкции аниме-тайтлов — здесь тоже в ироническом ключе сразу же раскрывается вся фабула. Картина, впрочем, подкупает не столько сюжетом — нечто похожее мы видели и в «Сумерках», и в «Девушка возвращается ночью одна домой», — сколько нетипичным подходом к жанру истории взросления. С подростковыми проблемами сталкиваются даже вурдалаки, хотя отношение к телесности у них из‑за физиологических особенностей другое. Очаровательный дуэт Монтпети и Бенара искренне отыгрывает неловкую первую влюбленность, завязанную на суицидально-душегубских паттернах, а элементы комедии положений делают «Вампиршу-гуманистку» классным неформальным ромкомом для свежего весеннего вечера.
«Красные комнаты», реж. Паскаль Плант
«Les Chambres rouges»
В Квебеке разворачивается скандальный судебный процесс: предполагаемого маньяка Людовика Шевалье (Максвелл МакКейб Локос) подозревают в зверском убийстве трех несовершеннолетних девушек. Доказательствами служат две видеозаписи — свои преступления мужчина транслировал в даркнете за деньги. Модель Келли-Энн (Жюльетт Гарьепи) внимательно следит за процессом и по загадочным причинам посещает каждое заседание. Объединив усилия с поклонницей подсудимого по имени Клементин (Лори Бабен), героиня решает разыскать третье видео, которое должно пролить окончательный свет на дело.
Чем кончится процесс, мы так и не узнаем — финал у «Красных комнат» Паскаля Планта хоть и относительно однозначный, но все же открытый. На идею снять судебную драму с элементами кибертриллера постановщика вдохновила пандемийная изоляция, а сам сюжет, хоть и не имеющий конкретного первоисточника или прототипа, вероятно, навеян кейсом Питера Скалли — тот тоже показывал в аналогичных даркнетных «комнатах» снафф-видео. Плант рассказывает жуткую историю в минималистичной манере, даря зрителю простор для воображения, — пытки и кровь остаются за кадром. При этом основная интрига тут таится не в глазах маньяка, а во взгляде наблюдающей за ним из зала героини.
«Природа любви», реж. Мония Шокри
«Simple comme Sylvain»
София (Магали Лепин Блондо) — преподавательница философии в университете, уже больше десяти лет состоящая в стабильных, но не слишком интересных отношениях с коллегой по имени Ксавье (Франсис-Вильям Реом). Во время переезда женщина знакомится с Сильвеном (Пьер-Ив Кардиналь) — диковатым, но все же очаровательным строителем, который проводит в их коттедже работы. Страсть разгорается быстро, и перед Софией встает выбор: понятный, но осточертевший быт с интеллектуалом Ксавье или авантюрная связь с рукастым простаком Сильвеном.
Оригинальное название ленты, написанной и поставленной актрисой из фильмов Ксавье Долана Монией Шокри (она появляется и на экране в одной из второстепенных ролей), — «Простой, как Сильвен». Это намек чуть ли не на классовую природу конфликта, в котором обнаруживает себя главная героиня. Мыльные душевные терзания героини обрамлены размышлениями о любви с позиций известных философов и каламбурами вокруг пацанских высказываний Сильвена. В целом смотрится эта старомодная мелодрама с ретрокартинкой и ностальгическим саундтреком совсем не скучно. Может, именно поэтому «Сезар» за «Лучший иностранный фильм» в минувшем сезоне отошел Шокри, а не Нолану или Вендерсу.
«Наследник», реж. Ксавье Легран
«Le Successeur»
Новый директор парижского модного дома Элиас Барнес (Марк-Андре Гронден из «C.R.A.Z.Y.») — человек занятой: в расписании то показ, то съемки для рекламной кампании, то прогон перед презентацией первой большой коллекции. Когда Элиас получает известие о смерти отца, с которым не общался много лет, ему приходится сорваться в Монреаль, чтобы разобраться с наследством. Так герой узнает, что его старик — далеко не тот человек, каким всегда казался и сыну, и соседям.
Франко-канадско-бельгийский «Наследник» Ксавье Леграна начинается довольно непритягательно: модели маршируют под ритмичную музыку, как в «Неоновом демоне», вылизанные под рекламную эстетику кадры слишком нарочито намекают на профессию брутального героя, однако тональность картины резко меняется, когда Барнес остается в доме своего родителя один. В миг «Наследник» меняет жанровую природу и из невнятного кивка модной индустрии трансформируется в захватывающий минималистичный триллер, способный посоперничать с недавним «Варваром». Эффект закрепляется выразительной игрой Грондена: финал запомнится долгим планом с его катарсическим плачем, в котором угадывается и отчаяние, и чувство вины, и ненависть.
«Завет», реж. Дени Аркан
«Testament»
Оказавшись на пенсии, Жан-Мишель (Реми Жирар) с трудом пытается разобраться, что происходит в современном квебекском обществе. Директор его дома престарелых, например, борется с активистами, организовавшими забастовку из‑за расистской фрески в учреждении. СМИ раздувают скандал настолько, что молва о нем доходит аж до правительства. Параллельно в местной библиотеке на смену книгам приходят видеоигры, а знакомые задумываются о трансгендерном переходе. В общем, на старости лет скучать не приходится.
Канадского режиссера Дени Аркана, получившего в 2004-м «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» («Нашествие варваров»), называют «современным Мольером» — с такой же скрупулезностью он концентрирует внимание на пороках общества. Сам Аркан называет себя «скептически настроенным моралистом», и главный герой его нового фильма, во многом перенявший консервативные взгляды постановщика, отлично соответствует этому званию. Основной конфликт ленты (борьба woke-активистов с семидесятилетками) так или иначе влечет за собой ярую полемику, а тут автор к тому же не жалеет едкости в изображении молодежи и не стесняется подзуживать своих собственных зрителей.
«Посудомойщик», реж. Франсис Леклер
«Le plongeur»
Монреаль, заря нулевых. 19-летний Стефан (Генри Рише-Пикард), студент факультета графического дизайна, устраивается работать посудомойщиком в модный ресторан накануне праздничного сезона. Когда‑то пристрастившись к игровым автоматам, он растерял всех друзей и лишился крыши над головой. Новая незатейливая работа должна помочь парню встать на путь истинный: начать зарабатывать на жизнь и побороть лудоманию.
Тема кухонного быта в последние годы стала очень популярной — это подтвердят и Джереми Аллен Уайт из «Медведя», и Рэйф Файнс из «Меню», и Винетта Робинсон из «Точки кипения». У Франсиса Леклера в «Посудомойщике», снятом по мотивам одноименного бестселлера Стефана Ларю, кулинарный экшн идет рука об руку с темой игровой зависимости. Финальным штрихом, делающим картину цельной, становится флер 2000-х:. Леклер смакует и видеоклиповую эстетику и соответствующий саундтрек. Вишенка на торте — уверенная игра Рише-Пикарда, не перебарщивающего с желанием вызвать к герою жалость.
«Однажды летом», реж. Луиза Аршамбо
«Le Temps d’un été»
Марк Коте (Патрис Робитай), приходской священник в Монреале, с болью в сердце переживает упадок своей церкви: траты растут, а прихожан с каждым днем становится все меньше. Впрочем, скоро ситуация может измениться: человек, воспитавший Марка как своего сына, оставляет ему в наследство недвижимость на полуострове Гаспе. Чтобы отвлечься от мирских забот, священник в компании сестры Моник (Элиза Гийбо) и полудюжины обездоленных отправляется осматривать владения. Правда, на Гаспе Марка и компанию видеть не особенно рады.
На фоне манящихся пейзажей режиссерка Луиза Аршамбо («Габриэль», «Птицы падали дождем») разыгрывает незатейливую, но трогательную историю одного противостояния. За счет узнаваемых архетипов подсвечиваются социальные проблемы современного Квебека: алкоголизм, преступность, статистика по самоубийствам. Можно посетовать, что персонажи картины получились довольно двухмерными — по крайней мере, от главного героя ожидаешь более солидного внутреннего роста после знаменательного лета. Однако и в этой недожатости есть свой шарм: иногда о социальной проблематике можно позабыть в пользу удовольствия от каникул и живописного отдыха.
«Мужчины моей матери», реж. Аник Джин
«Les Hommes de ma mère»
Эльзи (Леан Лабреш-Дор) за двадцать, она увлекается фотографией, подрабатывает барвумен и совсем не верит в любовь. Безмятежная жизнь девушки омрачается известием о смерти матери. Последняя воля покойной для исполнения не очень проста: в завещании та попросила, чтобы Эльзи восстановила контакт со своими бывшими отчимами и отцом — пятью мужчинами, которых ее мама некогда любила.
Постановщица Аник Джин известна в Канаде прежде всего как музыкантка: на ее счету семь полноформатных поп-рок-альбомов, первый из которых вышел еще в 2005 году. В кино Джин пришла из клипмейкинга — постановка заинтересовала ее во время работы над видео к одной из собственных песен. После первых опытов исполнительницы сразу несколько видных кинематографистов замотивировали ее продолжить дело — в том числе Дени Вильнев и Жан-Марк Валле. «Мужчины моей матери» стали возможны после судьбоносной встречи со сценаристкой Мариз Латандресс. Трогательная история о девушке и ее непростой миссии (перекликающаяся, кстати, с историей канадца Скотта Пилигрима) заинтересовала Джин настолько, чтобы наконец сделать серьезный шаг в режиссуре.
«Бунгало», реж. Лоранс Коте-Коллинз
«Bungalow»
Пара миллениалов по имени Сара (Соня Кордо) и Джонатан (Гийом Сир) покупают небольшой загородный дом, который можно считать без пяти минут раем на земле — нужно его лишь отремонтировать. Нелогичные интерьерные решения, нехватка денег и провоцируемая стрессом постоянная ложь быстро превращают их жизнь в сущий кошмар. Неужели отделочные работы стоят жертвы в виде романтических отношений?
Сюжет «Бунгало» Лоранса Коте-Коллинза стар как мир: уверенным в чувствах возлюбленным нужно взяться за непростое общее дело, чтобы по-настоящему понять свою любовь. Ремонт дома в этом плане — очень актуальная и показательная метафора. Также очень понятен юмор в этом фильме: во французском простецкие шутки такого типа называются du second degré — «для школьников». Это как раз-таки тот вид прямолинейного юмора, над которым смеяться вроде как чуть стыдно, но крайне приятно.
«Счастливые дни», реж. Хлоя Робишо
«Les jours heureux»
Эмма (Софи Демаре) — молодая дирижерка оркестра, восходящая звезда монреальской сцены. Однако ее сковывают сложные отношения с отцом (Сильвен Марсель): для нее он не просто родитель, но и агент. Возможность получить важную должность в престижном оркестре только усугубляет ситуацию. Эмме придется прислушаться к своим эмоциям и сделать выбор, влияющий на карьеру и личные отношения — не только с отцом, но и с партнеркой-виолончелисткой.
Тренд наблюдается не только в гастрономических сюжетах, но и в историях, связанных с оркестровой музыкой. Кейт Бланшетт в «Тар» уже воплотила образ бескомпромиссной руководительницы оркестра, свои овации попытался сорвать и Брэдли Купер с «Маэстро». «Счастливые дни» Хлои Робишо (не путать с недавним тихим хитом Вима Вендерса) становятся с этими лентами в один ряд. Ворох событий закручивается вокруг героев будто бы по мановению дирижерской палочки, а артистка Демаре в центре остается крайне убедительной: ее пластика очень близка к движениям реальных дирижеров. Но и не только в пластике дело: по степени драматической выразительности ее игру тоже вполне можно сравнить с Кейт Бланшетт.