Новая квебекская волна: 10 крутых канадских фильмов про даркнет, вампиров и woke-активизм

Постановщица Аник Джин известна в Канаде прежде всего как музыкантка: на ее счету семь полноформатных поп-рок-альбомов, первый из которых вышел еще в 2005 году. В кино Джин пришла из клипмейкинга — постановка заинтересовала ее во время работы над видео к одной из собственных песен. После первых опытов исполнительницы сразу несколько видных кинематографистов замотивировали ее продолжить дело — в том числе Дени Вильнев и Жан-Марк Валле. «Мужчины моей матери» стали возможны после судьбоносной встречи со сценаристкой Мариз Латандресс. Трогательная история о девушке и ее непростой миссии ( перекликающаяся, кстати, с историей канадца Скотта Пилигрима ) заинтересовала Джин настолько, чтобы наконец сделать серьезный шаг в режиссуре.