Легендарную видеоигру Fallout наконец экранизировали. И что, правда получилось хорошо?

Что у сериала общего с «Одними из нас», «Миром Дикого Запада» и «Пацанами»?
Редактор раздела «Сериалы» на сайте «Афиши»
Вам никогда не казалось странным называть фильмы по играм «экранизациями»? Ведь когда, например, экранизируют книгу, то ее действительно переносят с бумаги на экран. А игру, получается, что — с экрана на экран? Это не просто семантическая проблема: из‑за аудиовизуальных пересечений двух медиумов в неожиданную стену уперся сериал «Одни из нас» по мотивам The Last of Us — безупречная адаптация и хороший сериал сам по себе, его тем не менее не так интересно смотреть, если ты уже проходил игру. Ведь игравшие в The Last of Us не просто знают историю — они ее уже видели.
Fallout пошел по другому пути, но и не вернулся к методам Пола У.С.Андерсона, перепридумывавшего Resident Evil под себя. Срединный путь авторов — рассказать новую историю, но в каноничном мире игры. Сериал буквально лопается от отсылок, которые иногда оказывается чем‑то большим, чем обыкновенная пасхалочка: например, важным сюжетным элементом оказывается судьба городка Шейди-Сэндс из Fallout: New Vegas. При этом сама история как будто бы состоит из всех знакомых элементов игр серии: поиски отца, убежища, Братство Cтали, собака-спутник, гули — и далее до бесконечности.
Возможно, вы не знакомы с играми, прочитали последний абзац и теперь испытываете чувство, будто попали на чужую вечеринку. Но правда в том, что на постапокалиптическом празднике «Фоллаута» рады будут абсолютно всем. Рядового сериального зрителя и вовсе лучше знакомить с «Фоллаутом» через такую аналогию: «Пацаны» встречают «Мир Дикого Запада». От первого сериалу досталось противное чувство юмора, от второго — любовь к загадочным интригам и безумным твистам.
Еще с «Миром Дикого Запада» сериал Amazon связывают фигуры его создателей, Джонатана Нолана и Лизы Джой. Их участие в работе над сериалом несколько меньше, чем можно было предположить после статей в медиа — они даже не шоураннеры, а исполнительные продюсеры, плюс Нолан поставил три первых эпизода. Вместе с тем в сложнопереплетенных сюжетных линиях «Фоллаута» чувствуется ДНК «Мира Дикого Запада», пусть и новый сериал кажется заметно проще.
Окей, но хороший ли получился сериал? Мой ответ: да! Во всяком случае достаточно хороший, чтобы после каждой серии хотелось включить следующую, а в финале сезона возникло желание потребовать продолжения немедленно. Но все же «Фоллауту» не хватает чего‑то, чтобы допрыгнуть до планки «отлично». Возможно, какой‑то хорошей визионерской идеи. Даже «Одни из нас» при всей его вторичности в отношении игры смогли интересно подсветить тему любви. «Фоллаут» во второй половине сезона вдруг становится высказыванием о прямой связи между войной и капитализмом, однако его мысли не выбиваются дальше самых поверхностных наблюдений.
Да и при всей увлекательности «Фоллаута» по итогу самое больше впечатление оставляет открывающая сцена, запечатлевшая старт атомного апокалипсиса. Забавно, что Джонатан вслед за старшим братом Кристофером стал экспертом по ядерным бомбам. Смешнее только то, что у них есть еще один брат — подозреваемый в наемном убийстве Мэттью Нолан, использовавший фальшивую фамилию… Оппенгеймер. Вот такая ядерная братва.
Как шоу смотрится глазами человека, который наиграл множество часов в Fallout?
Радиоведущий, автор «Афиши», играет в Fallout с 1998 года
Признаюсь честно, экранизация Fallout мне всегда казалась задачей если не непосильной, то фантастически сложной. Такой же, как за 2-3 минуты пересказать, что представляет собой игра человеку, который никогда не играл ни в одну из ее частей. Выражение «постъядерный ретрофутуризм» сложно даже выговорить, не то что объяснить на пальцах. Так и весь мир «Фоллаута» состоит из натянутой сети внутренних противоречий: технологий будущего и ламповой эстетики американских 1950-х, почти мультяшной иронии и грубого жестокого натурализма, легких эстрадных хитов середины XX века и тревожного эмбиента композитора Марка Моргана. Эти противоречия скручивают пружину вселенной «Фоллаута», создавая то драматическое напряжение, которое вот уже 27 лет притягивает к ней как разработчиков, так и геймеров.
Впрочем, противоречия есть и среди игроков, которые за годы существования франшизы разбились на два непримиримых лагеря. Для одних «Фоллаут» — шедевр энтузиастов из студий Black Isle и Obsidian, подаривших миру две первые части игры (классические RPG) и спин-офф третьей: New Vegas. Для других — веселые песочницы-стрелялки от подхватившей игру компании Bethesda, очередной Elder ScrollsПопулярная серия ролевых видеоигр, разрабатываемая студией Bethesda. в постъядерном сеттинге. Угодить и тем, и другим почти невозможно! А ведь есть еще фанаты Джонатана Нолана (хоть, возможно, и не такие многочисленные, как поклонники игр), которые хотели от сериала что‑то в духе его гениального «Вестворлда». Ведь, говорят, он забросил свое детище именно ради адаптации «Фоллаута».
Так что перед создателями сериала стояла задача усидеть сразу на нескольких стульях одновременно. И на удивление, кажется, им это удалось. На «Кинопоиске», IMDb и Rotten Tomatoes у него сейчас красуются завидные восьмерки и девятки. Хотя пока среди проголосовавших, конечно, много геймеров, благодарных уже за то, что авторы шоу особо ничего не испортили.
Среди безусловных удач сериала можно назвать то, что авторы сразу открестились от идеи экранизации конкретной игры. Они постарались максимально бережно перенести на экран эстетику и стиль серии, при этом разыграв в знакомых декорациях абсолютно новую историю. Три героя в центре, чьи судьбы драматически переплетаются в поисках макгаффинаПредмет, вокруг обладания которым строится фабульная сторона истории., представляют три разных мира: идиллию жителей Убежища, исковерканную катастрофой довоенную жизнь и реальность тоталитарной военизированной секты Братство Стали. Это позволяет быстро ввести зрителей в курс дела и познакомить с разными уголками и аспектами вселенной «Фоллаут».
Также авторы нашли очень верный баланс между оригинальным контентом и фан-сервисом. С одной стороны, второго здесь очень много. Дизайнеры скрупулезно воссоздают детали интерьеров, одежды и оружия, знакомые многим по третьей и последующим частям серии. Но многочисленные отсылки служат фоном и совсем не отвлекают от развития сюжета. Сериал отлично смотрится и без узнаваемого, висящего на стене «хламотрона» или знакомого бормотания Мистера помощника.
Разочарованными могут остаться разве что уже упомянутые поклонники Нолана. Несмотря на ковбойский вайб, следующий по пятам за ГулемПерсонаж Уолтона Гоггинса. Гулями в Fallout называют похожих на ходячих мертвецов людей, которые были обезображены радиацией., это, конечно, совсем не новый «Вестворлд». Хотя сюжет прячет за пазухой пару-тройку твистов, в целом история не выходит за рамки подростковой социалистической сказочки про злых капиталистов и вездесущие корпорации, не дающие спокойно жить простым людям. Да и финал вышел слегка смазанным — макгаффин оказался дутым, а линию главной антагонистки совсем забросили. Как будто предпоследний эпизод было бы логичнее посвятить ей, а не очередной антипрогрессистской притче про заигравшихся ученых.
Но сериал спасает верно заимствованная из вселенной «Фоллаут» ироничная интонация. Здесь все как бы слегка понарошку и не всерьез. Это здорово стачивает острые углы по части сюжета и сбивает атмосферу дорогой косплей-вечеринки, которая всегда витает над экранизациями комиксов и игр. По итогу сериал, пожалуй, занимает почетное место едва ли не лучшей экранизации видеоигры за последнее время, во многом обходя на повороте даже расхваленную The Last of Us.
Какое место займет Fallout в фильмографии Джонатана Нолана и в истории кино?
Редактор разделов «Кино» на «Афиша Daily» и afisha.ru
Джонатан Нолан начинал как соавтор сценариев к фильмам своего старшего брата Кристофера. Он писал «Престиж», обоих «Темных рыцарей» и «Интерстеллар». А второй фильм Кристофера «Помни…» был снят по его рассказу «Memento Mori». Что делать талантливому и незаурядному сценаристу в наши дни? Разумеется, идти на телевидение и стриминги, что Джонатан и сделал. Сначала он выступил создателем и шоураннером фантастического сериала «В поле зрения», на котором состоялся и его режиссерский дебют. Затем он придумал сериальный ремейк антиутопического сайфая «Мир Запада» Майкла Крайтона — «Вестворлд».
Между сезонами «Мира Дикого Запада» он спродюсировал режиссерский дебют своей супруги и постоянной соавторки Лизы Джой — «Воспоминания», а также киберпанк «Периферийные устройства» на стриминге Amazon Prime. И вот на «Амазоне» вышел новый сериал от Джонатана Нолана — экранизация видеоигры Fallout. Но есть, что называется, нюанс. Джонатан и его супруга Джой не шоураннеры этого проекта (ими стали Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер) и даже не created by«Создатель» с английского., а исполнительные продюсеры. При этом Нолан-младший поставил первые три серии — впервые не по своему сценарию!
Иными словами, он тут кто‑то навроде «свадебного генерала» — ведущего режиссера, который определил эстетику шоу (наподобие Мартина Скорсезе в «Подпольной империи» и Уолтера Хилла в «Дедвуде»), но его вряд ли можно назвать истинным демиургом сериального «Фоллаута». Это остро чувствуется не только в остальных сериях (всего их восемь), но даже в первых эпизодах. Несмотря на то, что фетиши кинематографиста остаются неизменными — тут и ковбои на лошадях, и Гуль, похожий на Человека в черном, и два таймлайна, и закрытое сообщество с секретом (только вместо робопарка — Убежище), и главная героиняЭван Рейчел Вуд в роли Долорес в «Мире Дикого Запада» и Элла Пернелл в роли Люси «Фоллаут». в белой майке, перетянутой патронташем — это не стопроцентный Нолан.
Не стоит ждать от «Фоллаута» «Вестворлда» и «Лоста», хоть шоураннеры и пытаются нагнать во второй половине сезона типичную для «Мира Дикого Запада» и «Остаться в живых» конспирологию и мозговынос, а в одной из ключевых ролей появляется актер Майкл ЭмерсонВ «Остаться в живых» он сыграл Бена Лаунйса, во «В поле зрения» — Гарольда Финча, а в «Фоллауте» — доктора Уилзинга. . Это простой, если не сказать примитивный в плане нарратива сериал, а его финал и вовсе получился скорее антикульминационным — наверное, все-таки не стоило доверять его постановку режиссеру чудовищных «Колец власти» Уэйну Ипу. Вместе с тем «Фоллаут» все же не «Кольца власти» и не свежая нетфликсовская фантастика «Задача трех тел». Пока «Нетфликс» снимает шляпу, перед «Амазоном» хочется снять шляпу. Может, «Фоллаут» не шедевр, но добротный нормкор, на который не жалко потратить восемь часов.
Другое дело, что фанаты «Фоллаута» и кинокритики на радостях его несколько перехвалили. Понять поклонников игры можно: им просто не с чем сравнивать. Это первая официальная лайв-экшн адаптация «Фоллаута» — и сразу удачная. От такого не ровен час сойти с ума от счастья. Вместе с тем надо четко понимать, что, несмотря на то, что в сериале есть герой по имени Макс, вряд ли «Фоллаут» займет в истории кино такое же место как «Безумный Макс», который вдохновил создателей игры. Как в свое время режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера вдохновила забытая постапокалиптическая антиутопия «Парень и его пес» — ей авторы нынешнего сериала тоже отдают должное в одной из сценЭтот постер фильма «Мужчина и его пес» является явной отсылкой к «Парню и его псу»..