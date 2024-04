Легендарную видеоигру Fallout наконец экранизировали. И что, правда получилось хорошо?

Вам никогда не казалось странным называть фильмы по играм «экранизациями»? Ведь когда, например, экранизируют книгу, то ее действительно переносят с бумаги на экран. А игру, получается, что — с экрана на экран? Это не просто семантическая проблема: из‑за аудиовизуальных пересечений двух медиумов в неожиданную стену уперся сериал «Одни из нас» по мотивам The Last of Us — безупречная адаптация и хороший сериал сам по себе, его тем не менее не так интересно смотреть, если ты уже проходил игру. Ведь игравшие в The Last of Us не просто знают историю — они ее уже видели.