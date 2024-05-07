Путин определил национальные цели России до 2036 года

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Целями государства на этот период указаны:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Для достижения этих целей установлены, в частности, следующие показатели:
- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му с ростом суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му;
- снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036-му, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036-му;
- повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
- повышение МРОТ к 2030 году более чем вдвое по сравнению с установленным в 2023 году, с достижением суммы не менее 35 тыс. рублей;
- создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни»;
- утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов бюджетников;
- увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах;
обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квавдратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 «квадратов» к 2036-му;
- обеспечение подключения к газу в рамках программы социальной газификации не менее чем 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036-му;
- выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности.
В день подписания указа Владимир Путин вступил в должность президента в пятый раз. В своей инаугурационной речи он заявил, что граждане РФ «подтвердили правильность курса страны», а главной целью программы развития назвал народосбережение.