В прокат вышел боди-фолк-хоррор «Род мужской» — самая радикальная авторская работа фантаста, ставшего режиссером, Алекса Гарленда. Вспоминаем все пункты фильмографии этого выдающегося деятеля современного жанрового кино и упорядочиваем их в субъективном топе. Как Гарленд пришел к «Роду мужскому» и можно ли назвать эту картину его шедевром?

8. «Не отпускай меня» («Never Let Me Go») Режиссер Марк Романек

© «Двадцатый век Фокс СНГ»

Узнаваемый авторский стиль у Алекса Гарленда появился не сразу. Да, все его сценарные работы включают элементы научной фантастики (или хотя бы религиозного фэнтези), однако градус безжалостности и остросюжетности сильно разнится. В «Не отпускай меня» Гарленд лишь адаптировал чужой текст (роман Кадзуо Исигуро), а за постановку отвечал клипмейкер Марк Романек. В результате получилась совершенно беззубая мелодрама : любовный треугольник с участием трех выращенных на убой клонов разыгрывали самые симпатичные британские звезды своего поколения (Маллиган, Гарфилд, Найтли), интерьеры и пейзажи вокруг них выглядели мечтательно и совсем не антиутопично. Это кино предвосхитило страсть Гарленда к холодным декорациям и скорбным лицам , однако в своих режиссерских проектах он постарался-таки разбавлять приторный визуал резкими поворотами сюжета и гротескными образами.

7. «Аннигиляция» («Annihilation») Режиссер Алекс Гарленд

© Paramount

Вторая и самая масштабная на сегодняшний день режиссерская работа Алекса Гарленда «Аннигиляция» — вольный ремейк «Сталкера» для поколения геймеров . Компьютерные эффекты, обрисовывающие зону инопланетного вторжения, слишком опрятно отрендерены, чтобы выглядеть не игрушечными; кульминационное световое шоу слишком симпатично пестрит; внешность героинь слишком модельная. Короче говоря, в плане художественного воплощения со «Сталкером» конкурировать Гарленд и близко не в силах, зато он может похвастаться способностью вызывать у зрителя нервную дрожь: все-таки у Тарковского такого жуткого медведя-мутанта и в помине не было.

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6. «Из машины» («Ex Machina») Режиссер Алекс Гарленд

© Universal Pictures

Мотивы мужского абьюза и женской эмансипации Гарленд эксплуатировал еще в фильме «Из машины» 2014 года, то есть за несколько лет до пика движения #MeToo. Гадкий миллиардер (Оскар Айзек) создает рабынь-роботесс, а самая сексапильная из них (Алисия Викандер) восстает против хозяина, манипулируя застенчивым айтишником (Доналл Глисон). Задействованные типажи по сегодняшним меркам выглядят весьма наивно: автор занимается не меньшей объективацией, чем злодей ; главной жертвой в конце фильма выставляется парень из френдзоны. Главное же упущение фильма состоит в его прямолинейности — пространства для интерпретаций здесь фактически нет, все сказано черным по белому. Все эти проблемы Гарленд преодолеет уже в «Роде мужском» — причем с огромным отрывом.

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5. «Разрабы» («Devs») Режиссер Алекс Гарленд

© Hulu

Как и в «Из машины», в авторском сериале «Разрабы» Алекс Гарленд фиксирует дух времени , делая главным злодеем харизматичного CEO из Кремниевой долины. Однако дальше он пускается в куда более пространные жанровые мечтания: заходит на территорию шпионского триллера, рисует религиозное фэнтези, плачет над бесстыдно сентиментальной семейной драмой. Благо в рамках 8-часового повествования (Гарленд — сценарист и режиссер каждой серии) всему хватает места. Подбор актеров здесь, как всегда у Гарленда, блестящий, минималистичные модернистские декорации захватывают дух , а амбициозности и многовекторности сценария остается только завидовать. Все это не отменяет того простого факта, что сериал еще в первой трети трескается под собственным весом и досматривать его приходится не из‑за интереса к (вздорному) сюжету, а чисто из уважения к автору.

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4. «Судья Дредд» («Dredd») Режиссер Пит Трэвис

© «Централ Партнершип»

Последними работами Гарленд заслужил репутацию английского Тарковского — глубокомысленного, местами претенциозно-многословного автора. С этим хочется поспорить: лобовые экшен-аттракционы Гарленду удаются точно не хуже философских рассусоливаний. Доказательство тому — кинокомикс «Судья Дредд», западный ответ «Рейду» (написанный и снятый, впрочем, раньше), все еще состоящий в числе лучших боевиков XXI века. Может показаться, что здесь Гарленд работал чисто на заказ, но на самом деле он был так глубоко вовлечен во все этапы производства, что исполнитель главной роли Карл Урбан предложил считать этот фильм режиссерским дебютом сценариста и продюсера. За одиссеей самого справедливого судьи и его напарницы внутри одной криминогенной 200-этажки, снятой в головокружительном слоу-мо от Энтони Дода Мэнтла, запросто можно следить и без перевода — так экспрессивно и интуитивно поставлены бои-перестрелки. Аналогичное достижение в сфере визуального повествования Гарленд повторит и в немногословном «Роде мужском».

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3. «Пекло» («Sunshine») Режиссер Дэнни Бойл

© «Фокс/Гемини»

Несмотря на то что «Пекло» Дэнни Бойла, снятое по оригинальному сценарию Алекса Гарленда, — один из популярнейших научно-фантастических фильмов всех времен, нередко можно услышать следующую критику в его адрес. Мол, первые две трети — экзистенциальный шедевр в жанре космического сайфая, а финальный акт с маньяком на заброшенной станции — мусор категории «Б». На самом деле именно это сочетание высоких и низких материй , такое радикальное жанровое переключение (в сторону слешера) и делает кино памятным, эффектным и пробирающим до дрожи. По Гарленду, самый страшный хоррор — не тот, где психопат полтора часа крадется за жертвой, а тот, где он возникает из ниоткуда, нарушая все возможные повествовательные каноны. Примерно по этому же правилу устроена и концовка «Рода мужского» с невероятно извращенными телесными ужасами, которые, казалось бы, ничто не предвещало.

2. «28 дней спустя» («28 Days Later») Режиссер Дэнни Бойл

© «Гемини киномир»

«28 дней спустя» не был первым плодом сотрудничества Дэнни Бойла и Алекса Гарленда (до этого Бойл поставил по роману последнего «Пляж»), но это был первый киносценарий, написанный рукой Гарленда, который уже тогда достиг пиковых значений по всем художественным фронтам. «28 дней спустя» — это и убедительная остросоциальная драма о пандемии, и дискомфортный триллер про мизогинов-насильников , и упорно отказывающийся устаревать аттракцион-боевик. Отдельного упоминания заслуживает операторская работа Энтони Дода Мэнтла, делающая фильм самым реалистичным зомби-хоррором не только на словах, но и на деле: именно благодаря миниатюрным цифровым камерам удалось снять беспрецедентные документальные кадры с Киллианом Мерфи посреди опустевшего Лондона. Все выдающиеся сценаристы заслуживают не менее выдающегося визуального воплощения своих текстов — а особенно впечатляет, когда выдающийся визуал они способны создать самостоятельно (см. следующий пункт списка).

1. «Род мужской» («Men») Режиссер Алекс Гарленд

© «Вольга»

Конфликт, разворачивающийся в «Роде мужском», нельзя передать словами, его можно только увидеть воочию. Да, формально это история вдовы, встречающей в отпуске целую деревню клонов-мизогинов. Но как можно описать контраст между величием природы (постоянный оператор Гарленда Роб Харди, бесподобно снимающий молчаливый лес, на глазах входит в пантеон великих) и низменностью скрывающегося в нем языческого духа? Как передать текстом дискомфорт, вызванный разрывом между миловидной внешностью артиста Рори Киннира и гадкими манерами всех его непохожих героев? Наконец, смог бы сам Гарленд сформулировать выводы об отношениях мужчин и женщин, на которые наталкивает сюрреалистическая концовка фильма, или так бы и остался стоять с не менее растерянным лицом, чем у Джесси Бакли (как мы уже говорили, большой артистки)? Пожалуй, именно так и выглядит окончательная трансформация драматурга в постановщика : способность членораздельно говорить потеряна, талант рисовать будоражащие чувства абстрактные полотна наконец-таки приобретен.