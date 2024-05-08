В Балашихе женщина держала в рабстве шестерых граждан Беларуси

Полиция задержала жительницу Балашихи, которая удерживала в рабстве шесть граждан Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
«По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — сказали в пресс-службе ведомства.
В полиции заявили, что женщина применяла к удерживаемым физическое и психологическое насилие. Она забрала у них документы, телефоны и принуждала просить милостыню. Они «работали» с раннего утра до позднего вечера. Ежедневный доход каждого человека составлял от 5000 до 10 000 рублей, эти деньги женщина забирала себе.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части второй статьи 127.2 УК. Ей может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы. По словам одного из освобожденных мужчин, задержанная позвала работать его якобы в рекламе, где нужно было стоять с плакатом. От полученных средств некоторый процент она обещала ему.
«Но когда пошли на выход на работу, нам дали эти плакаты, посмотрели, что там написано. У нас все и опустилось», — сказал мужчина. По его словам, паспорта женщина забрала под предлогом сделать ксерокопию, отдавать их отказывалась до тех пор, пока не будут отработаны заплаченные за него деньги — 60 тыс. рублей.