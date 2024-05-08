В Балашихе женщина держала в рабстве шестерых граждан Беларуси

«Но когда пошли на выход на работу, нам дали эти плакаты, посмотрели, что там написано. У нас все и опустилось», — сказал мужчина. По его словам, паспорта женщина забрала под предлогом сделать ксерокопию, отдавать их отказывалась до тех пор, пока не будут отработаны заплаченные за него деньги — 60 тыс. рублей.