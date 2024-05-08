«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 продадут на аукционе

«Золотой мяч» Диего Марадоны 1986 года будет выставлен на аукцион Aguttes. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Торги пройдут во Франции 6 июня. Стартовая цена не называется. В описании говорится, что спортсмен получил награду в качестве лучшего игрока чемпионата мира 1986 года.
«На пике своей карьеры, увенчавшейся победой на чемпионате мира, где его талант буквально озарил арену, Марадона получил награду лучшего игрока турнира — трофей „Золотой мяч“ от adidas. Именно этот уникальный кусочек истории футбола мы представляем вам на продажу», — подчеркивается на сайте аукционного дома.
В 1986 году аргентинцы стали чемпионами мира, обыграв в финале ФРГ со счетом 3:2. Всего на этом турнире Марадона забил пять голов, в том числе «рукой бога».