«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 продадут на аукционе

Сегодня в 11:28
Фото: Aguttes

«Золотой мяч» Диего Марадоны 1986 года будет выставлен на аукцион Aguttes. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги пройдут во Франции 6 июня. Стартовая цена не называется. В описании говорится, что спортсмен получил награду в качестве лучшего игрока чемпионата мира 1986 года.

«На пике своей карьеры, увенчавшейся победой на чемпионате мира, где его талант буквально озарил арену, Марадона получил награду лучшего игрока турнира — трофей „Золотой мяч“ от adidas. Именно этот уникальный кусочек истории футбола мы представляем вам на продажу», — подчеркивается на сайте аукционного дома.

В 1986 году аргентинцы стали чемпионами мира, обыграв в финале ФРГ со счетом 3:2. Всего на этом турнире Марадона забил пять голов, в том числе «рукой бога».

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