Mash: Канье Уэст может выступить в России этим летом

Канье Уэст может выступить в России этим летом. Об этом сообщает Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Официально информация пока не подтверждается.
По данным телеграм-канала, контракт с рэпером уже подписан, переговоры велись больше года. В Россию он прилетит вместе с женой Бьянкой.
Уэст должен будет выступить 8 июня, в свой день рождения, пишет Mash. При этом в этот день в «Лужниках» запланирован Atlanta Summer Festival с Friendly Thug 52 и Alblak 52 в лайнапе. Пресс-служба МТС Live от комментариев отказалась.
В январе 2022 года Billboard писал, что Уэст планирует посетить Россию до конца года, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и провести воскресную церковную службу в качестве первого выступления в стране.
На следующий день пресс-секретарь рэпера назвал это вымыслом. «[Новость] полностью сфабрикована. Это вымысел или принятие желаемого за действительное от этих русских людей», — говорится в его письме для Rolling Stone.