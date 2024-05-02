10 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в мае

«Всемирный потоп»
С 1 мая
Молодая мама (Джоди Комер) с новорожденным ребенком наперевес пытается выжить посреди апокалипсиса — до жути тусклого, серого и реалистичного.
Этой весной в мировом кинопрокате зрителей ждет кислотный постапок Джорджа Миллера про супергероиню Фуриосу, а в российском — его почти полная стилистическая и содержательная противоположность «Всемирный потоп», даром что тоже помещающая женщину в центр постапокалипсиса. Английская режиссерка Махалия Бело, как и авторы недавнего сериала «Путь», задалась целью заставить соотечественников (утопает здесь Лондон и окрестности) почувствовать себя на месте невымышленных современных беженцев. Словом, зрелище для самых выносливых и бесстрашных зрителей: ночлег на полу и очередь за обедом в соццентре — это вам не мультяшные драчки на машинках из «Безумного Макса».
«Реальная история Уиннер»
С 2 мая
Пара фэбээровцев полтора часа в реальном времени допрашивает на дому по подозрению в сливе правительственных секретов простую госслужащую со смешным именем Реалити Уиннер (что‑то вроде буквального «победительница по жизни»), обожающую аниме и рисование.
Русское прокатное название не врет: «Реальная история Уиннер» — действительно экранизация аутентичной диктофонной записи методом вербатим. Восходящая голливудская звезда Сидни Суини не позволяет оторваться от экрана, даже когда ее реплики сводятся к невнятным «эм», «кхм» и «кхе-кхе», но едва ли это то кино, которое укрепит ее звездный статус. За пределами Америки улыбчивыми и вежливыми фэбээровцами никого не напугаешь так, как того хотела режиссерка, зато забавно осознавать, что и Суини, и ее коллега по «Эйфории» Зендая лучшие свои роли на сегодняшний день сыграли, стоя между двумя надоедливыми мужчинами, которые что‑то от их героинь все время требуют.
«Память»
С 2 мая
Измученная жизнью соцработница (Джессика Честейн) влюбляется в бывшего одноклассника, страдающего от ранней деменции (Питер Сарсгаард). И это еще не все трагические подробности сюжета.
Мексиканский режиссер Мишель Франко только притворяется реалистом, которого интересуют проблемы реальных взрослых людей. На самом же деле он — хоррормейкер, который коллекционирует ужасы и боль без особого смысла и причин: как иначе объяснить фильмографию, целиком состоящую из неизлечимых болезней, сексуального насилия, самоубийств и систематических издевательств? Это не обязательно незрительское кино: даже наоборот, ведь лет десять-двадцать назад вполне народную славу получили такие режиссеры-тролли, как Ларс фон Триер и Гаспар Ноэ. Вот и Франко со своим шок-контентом без кишок и зомби от них, даст бог, не сильно отстанет.
«Марс Экспресс»
С 8 мая
Офицерка полиции и ее напарник-киборг разыскивают то ли убитую, то ли сбежавшую студентку-программистку, взломавшую этический код андроидов. Планета Марс, XXIII век.
Русский трейлер нагло пытается убедить зрителей, что «Марс Экспресс» — «главное событие Каннского кинофестиваля 2023 года», несмотря на то что мировая премьера этого мультфильма прошла в рамках самой неважной и легкомысленной каннской программы «Кино на пляже»: с шезлонгами и свободным входом. Впрочем, для фанатов авторской анимации этот фильм и правда может стать таким событием (Канны известным образом недолюбливают анимацию — в этом году в конкурсе будет первый мультфильм за шестнадцать лет). Ведь это полнометражный дебют Жереми Перена, автора культового нуарного мультсериала «Последний человек» и легендарного лавкрафтовского клипа «DYE: Fantasy».
«Даааааали!»
С 9 мая
Журналистка пытается взять интервью у знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Щегол Дали, протягивая букву «эр», щебечет какую‑то ахинею — интервью не клеится. Проходит несколько минут, и сцена, вопреки законам кино, начинается заново с новым актером, играющим Дали, — и так снова и снова.
Тринадцатый полнометражный фильм главного французского комедиографа современности Кантена Дюпье — абсурдный антибайопик такого героя, который не только идеально вписывается в художественную вселенную этого режиссера (эстетская пастель, алогичный монтаж), но и наверняка бы сам оценил все хулиганские находки, доживи он до премьеры. Пару лет назад Дали несильно повезло с реалистичным байопиком, а вот кино в жанре незатянутого исторического анекдота (смешной час с небольшим, как всегда у Дюпье), верим, удалось на славу.
«Чистильщик бассейнов»
С 9 мая
Работающий чистильщиком бассейна (именно одного бассейна, а не многих) заросший хиппи (Крис Пайн) делит квартиру с собственной психологиней-юнгианкой (Аннетт Бенинг) и самодеятельным режиссером-документалистом (Дэнни ДеВито). Вместе им необходимо одолеть на локальном городском совете местного чиновника, участвующего в заговоре по краже воды. Лос-Анджелес, наши дни.
«Чистильщика бассейнов» — режиссерский дебют голливудского актера Криса Пайна — критики успели разругать: мол, по сравнению с этой невменяемой пародией на саншайн-нуары даже стоунерский «Врожденный порок» и «Большой Лебовски» (разруганный критиками на момент проката) покажутся верхом логики и адекватности. С одной стороны, звучит резонно, с другой — еще более заманчиво: хочется верить, что это то страннейшее кино, которое стоит посмотреть знойным днем, сидя в одиночку в зале, а потом гадать, не привиделось ли в бреду, что голливудский актер Крис Пайн так резко сошел с ума.
«Я не киллер»
C 16 мая
Молодой профессор философии в свободное от работы время помогает полиции Нового Орлеана ловить заказчиков убийств, что называется, на живца. Заказчиками оказываются простые домохозяйки и офисные работники, и для них профессор притворяется разными киллерами — то фриковатым психопатом, то денди-профессионалом, в соответствии с индивидуальными предрассудками. Все идет не так, когда очередная заказчица сначала вызывает искреннее сочувствие, а потом — романтическую симпатию.
«Я не киллер» — неожиданный зрительский хит Ричарда Линклейтера («Отрочество», трилогия «Перед…»), который впервые со времен «Школы рока» снял без всяких натяжек мейнстримную кинокомедию. В США кино выпустят летом прямиком на «Нетфликсе» (стриминг явно надеется не на награды, а на народную сарафанную популярность), а нам повезло с возможностью увидеть кино, круто сработавшее с живой фестивальной аудиторией, в полных (надеемся) залах кинотеатров.
«Пацан против всех»
С 16 мая
Глухонемой фанат видеоигр, воспитанный лесным шаманом, жестоко мстит негодяям, убившим его семью в мрачном антиутопическом мире будущего.
«Пацан против всех» — ответ на вопросы «как будет выглядеть экшн-балет „Джон Уик“, если в нем еще на порядок понизить градус реализма?» и «что останется от „Скотта Пилигрима“, если из него убрать комедию и драму, а оставить только смертельную дозу поп-культурных отсылок?». Вопросы эти, кажется, задавало не так уж много зрителей, но почему бы не провести этот экстремальный кинематографический эксперимент? Другое дело, что издалека кажется, что путь этот тупиковый — в «Джоне Уике» для пущего эффекта степень брутального реализма есть смысл только повышать, как это сделал Дев Пател в «Манкимэне» (и у него, и в «Пацане», к слову, снимался Шарлто Копли). Иначе получается не кино, а бесконечная непроматываемая кат-сцена, во время которой рука на автомате тянется к джойстику.
«Нужды путешественника»
С 23 мая
Статная француженка в летах (Изабель Юппер) лениво гуляет туда-сюда, ничем особенным не занимаясь и никуда не спеша, по залитой летним солнцем Корее.
Корейский мамблкорщик Хон Сан Су продолжает достигать новых высот кинематографического минимализма: за последние десять лет сузил съемочные периоды с пары недель до пары дней и отказался от профессионального кинооператора (русский трейлер неряшливо оформлен шрифтом Comic Sans — и, надо сказать, это тоже вполне в духе Хона). На фестивальные успехи отсутствие сюжета и засвеченные задники не повлияли (по крайней мере, негативно): даже последняя движущаяся открытка «Нужды путешественника» завоевала «Серебряного медведя» на Берлинале. Новых поклонников Хон, кажется, даже с поддержкой великой Изабель Юппер (сотрудничает с режиссером в третий раз — что называется, по дружбе) на сыщет, зато его российскому фан-клубу впервые за несколько лет выпало счастье насладиться картиной на большом экране.
«Мертвые не причиняют боли»
С 30 мая
США, 1860-е. Франко-канадский эмигрант-ковбой (Вигго Мортенсен) женится на молодой датчанке (Вики Крипс), после чего принимает самое катастрофическое решение в жизни — из патриотических побуждений отправляется спасать родину и ликвидировать рабство на Гражданскую войну. Очень больно будет и ему, и жене — но ковбой все-таки попытается за все отомстить.
Вторая режиссерская работа Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (более верный перевод — «Мертвые не испытывают боли») — до мозга костей старомодный вестерн: жестокий, морализаторский, сентиментальный. В других руках и с другой звездой это могло бы быть просто очень скучно, но Мортенсен — тот человек, который тягучесть и тяжесть умеет конвертировать в драматическую убедительность и памятность.