10 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в мае

«Пацан против всех» — ответ на вопросы «как будет выглядеть экшн-балет „Джон Уик“, если в нем еще на порядок понизить градус реализма?» и «что останется от „Скотта Пилигрима“, если из него убрать комедию и драму, а оставить только смертельную дозу поп-культурных отсылок?». Вопросы эти, кажется, задавало не так уж много зрителей, но почему бы не провести этот экстремальный кинематографический эксперимент? Другое дело, что издалека кажется, что путь этот тупиковый — в «Джоне Уике» для пущего эффекта степень брутального реализма есть смысл только повышать, как это сделал Дев Пател в «Манкимэне» (и у него, и в «Пацане», к слову, снимался Шарлто Копли). Иначе получается не кино, а бесконечная непроматываемая кат-сцена, во время которой рука на автомате тянется к джойстику.