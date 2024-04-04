8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в апреле

«Предчувствие»
С 4 апреля
2044 год: обычная человеческая девушка (Леа Сейду), живущая в антигуманном мире будущего, соглашается на операцию по удалению эмоций. Для этого ей предстоит прожить несколько прошлых жизней — переместится в 1910-е и 2010-е годы. Там ее всякий раз тянет к статному незнакомцу (Джордж Маккей), который, в зависимости от времени действия, то вальсирует, то вейпит. Нетрудно догадаться, что избавляться от эмоций героине в какой‑то момент расхочется, но будет поздно.
Французский режиссер-интеллектуал Бертран Бонелло — тот редкий представитель своего племени, который снимает не просто очень умное, но и очень эффектное, нескучное кино, наполненное цифровыми визуальными трюками (в этот раз в программе — эффект datamoshing). «Предчувствие», вольный пересказ повести Генри Джеймса «Зверь в чаще», покорило критиков на Венецианском фестивале — те, как один, сравнивали фильм с шедеврами Дэвида Линча и Дэвида Кроненберга. Чем черт не шутит, авось, и не соврали.
«Хитмен. Последнее дело»
С 4 апреля
Очень брутальный киллер (Майкл Китон) увядает от деменции, но, когда к нему за помощью обращается сын (Джеймс Марсден), случайно кого‑то убивший, он не в силах отказать. Проблема в том, что из‑за болезни в какой‑то момент становится неясно, кто герою друг, а кто враг.
Вторая (после «Веселого господина») режиссерская работа великого комика со злодейской харизмой Майкла Китона — круто сваренный триллер в лучших традициях жанра. Да, американские критики остались не в большом восторге от жестокого и сердитого жанрового фильма, но Китон, очевидно, снял такое кино, которое сам любит, — иначе зачем звать на маленькую роль самого Аль Пачино? А наблюдать за тем, как любимые артисты делятся своей любовью с миром, настоящим киноманам всегда в радость.
«Падение империи»
С 11 апреля
Соединенные Штаты Америки, ближайшее будущее. В результате конституционного кризиса от государства откалывается сразу несколько вооруженных сепаратистских формирований: объединенная Нацгвардия Техаса и Калифорнии, Флоридский альянс, Новая народная армия ну и так далее. Патриоты (читайте: авторы фильма) назовут происходящее второй в истории Штатов Гражданской войной (в оригинале фильм так и называется — «Civil War»), предполагающей относительно быструю хорошую концовку. А злопыхатели (читайте: российские прокатчики) увидят здесь же «Падение империи». Хорошо, что хоть не «Страшный мир долларов и иллюзорных надежд».
«Падение империи» — первый фильм инди-студии A24 с блокбастерным бюджетом, стоивший по разным сообщениям 50 или даже 70 млн долларов (да, «Всё везде и сразу», несмотря на все пляски с мультивселенными, обошелся в разы дешевле). Знаменитый режиссер-фантаст Алекс Гарленд экранизирует худший страх современных американцев — повторение Гражданской войны, когда от США попытались отсоединиться сепаратистские штаты. Кирстен Данст играет журналистку, ее муж Джесси Племонс — солдата-психопата, и выглядит все это, как обычно и бывает у Гарленда, не только страшно провокационно, но и просто очень страшно — на уровне мурашек от бомбежек, допросов и прямых эфиров.
«Манкимэн»
С 11 апреля
«Джон Уик в Мумбаи» (несколько самонадеянный питч-ванлайнер самих авторов фильма): молодой человек (Дев Пател), работающий в подпольном бойцовском клубе, становится на тропу войны, стремясь отомстить убийцам своей матери.
После «Легенды о Зеленом рыцаре» всем окончательно стало понятно, что Дев Пател («Миллионер из трущоб», «Лев») — одна из главных молодых кинозвезд, своей харизмой способная вытащить любую главную роль. В том числе в боевике: тут можно вспомнить экшн-триллер «Гость на свадьбе», целиком и полностью державшийся на уверенном виде главного героя в исполнении Патела. Как и любой уважающий себя актер, в какой‑то момент он решил дебютировать в режиссуре и, кажется, готов оказаться одним из тех артистов, которые и за камерой гениальны (как Клинт Иствуд, Энтони Хопкинс или, например, Вуди Харрельсон). Как минимум упорства в этом начинании Пателу не занимать: сообщается, что сорвавшиеся в Индии из‑за пандемии съемки «Манкимэна» были не отложены и не отменены, а тотчас перенесены на один из индонезийских островов, где картину удалось завершить — разве что на втором плане пришлось сниматься и гримерам, и бухгалтерам. Позже Пател продолжил съемки, сломав руку, а в итоге конкуренция за права на фильм развернулась между «Нетфликсом» и Джорданом Пилом — победил последний.
«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»
С 11 апреля
Тот случай, когда фильму не нужен синопсис, ведь его название и есть весь синопсис. Но возможны уточнения. Вампирша-гуманистка (68-летняя женщина в теле тинейджерки, все еще подчиняющаяся родителям-вампирам) ищет (и находит в психологической группе поддержки) отчаянного (оригинальное название в этом месте сообщает: «суицидального») добровольца — им оказывается обычный квебекский школьник.
«Вампирша-гуманистка» не хоррор, а школьный ромком в благородной готической традиции. У бумеров были «Гарольд и Мод» (про любовь старушки и подростка-суицидника), у иксеров — «Академия „Рашмор“» (про любовь выскочки и училки), у миллениалов — «Субмарина» (про любовь, без негатива, тормоза и сычихи), а вот зумерам досталась вампирская вариация этого старого как мир сюжета о сексуальном воспитании зажатого юноши. Ну если вы зумер, то ясно, что лучшего варианта для судьбоносного первого свидания, которое вы будете вспоминать десятилетиями, в этом месяце в кино не сыскать.
«Паутина страха»
С 18 апреля
Жители среднестатистической парижской многоэтажки сражаются против смертоносных полчищ стремительно размножающихся пауков. Словом, обычный день в беспомощном перед членистоногими Париже 2023 года.
Хоррор «Паутина страха» — самый экстремальный французский экстрим, если вы арахнофоб. Премьера фильма режиссера-дебютанта Себастьена Ваничека прошла в Венеции, а на главных профильных смотрах — кинофестивале фантастического кино в Ситжесе и Fantastic Fest в Остине — картина завоевала значительные награды (специальный приз жюри и призы за лучший фильм и лучшего режиссера соответственно). Фанатам жанра точно пропускать негоже.
«Меч короля»
С 18 апреля
Дания, XVIII век. Офицер королевской армии бедного происхождения (Мадс Миккельсен) выходит на пенсию и с разрешения короля селится среди пустошей полуострова Ютландия, где планирует сажать картошку. Увы, покой ему только снится, ведь агрессивную кампанию против нового соседа, переманившего к себе крепостных, разворачивает жестокий местный помещик.
После голливудского провала «Темной башни» датский режиссер Николай Арсель («Королевский роман») возвращается к тому жанру, который у него выходит лучше всего, а именно размашистой костюмированной мелодраме, вызывающей вьетнамские флешбэки о школьных уроках литературы и истории (с поправкой, разумеется, на датскую школьную скамью). Большая причина заставлять себя это смотреть — великий артист Мадс Миккельсен, не появлявшийся в главных ролях на большом экране добрых три года.
«Зло не существует»
С 25 апреля
Усилиями Минкульта поставленные Гаем Ричи подвиги английских диверсантов времен Второй мировой в канун Дня Победы в кино не покажут. Остается смотреть на подвиг современных японских крестьян, героически противостоящих строительству площадки для глэмпингаТак называемый гламурный кемпинг, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. в деревне близ Токио. Что ж, в некотором смысле это более злободневно.
Рюсукэ Хамагути так мощно выстрелил с оскароносной мелодрамой «Сядь за руль моей машины», что теперь даже явно второстепенные его работы награждаются на фестивалях и выходят в кинопрокат по всему миру. «Зло не существует» должно было быть 30-минутной коллаборацией с певицей Эико Исибаси (писала саундтрек и для «Сядь за руль моей машины»), но Хамагути так увлекся длинными планами с колкой дров или набиранием воды из родника, что фильм разросся аж в три раза (ранее, напомним, Хамагути промышлял пятичасовыми фестивальными мелодрамами). Хорошая новость состоит в том, что этому большому художнику на пике творческих сил очень даже есть что сказать и никакими растягиваниями хронометража эту неподдельную энергию высказывания не заглушить.