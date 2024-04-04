8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в апреле

После «Легенды о Зеленом рыцаре» всем окончательно стало понятно, что Дев Пател («Миллионер из трущоб», «Лев») — одна из главных молодых кинозвезд, своей харизмой способная вытащить любую главную роль. В том числе в боевике: тут можно вспомнить экшн-триллер «Гость на свадьбе», целиком и полностью державшийся на уверенном виде главного героя в исполнении Патела. Как и любой уважающий себя актер, в какой‑то момент он решил дебютировать в режиссуре и, кажется, готов оказаться одним из тех артистов, которые и за камерой гениальны (как Клинт Иствуд, Энтони Хопкинс или, например, Вуди Харрельсон). Как минимум упорства в этом начинании Пателу не занимать: сообщается, что сорвавшиеся в Индии из‑за пандемии съемки «Манкимэна» были не отложены и не отменены, а тотчас перенесены на один из индонезийских островов, где картину удалось завершить — разве что на втором плане пришлось сниматься и гримерам, и бухгалтерам. Позже Пател продолжил съемки, сломав руку, а в итоге конкуренция за права на фильм развернулась между «Нетфликсом» и Джорданом Пилом — победил последний.