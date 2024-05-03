«Претенденты»: очень смешной и манерный ромком, юмор которого поймут не все

За следующие тринадцать лет жизнь вносит свои жестокие, но ироничные коррективы. Травма колена ломает спортивную карьеру, но мотивирует в бизнесе. Замуж девушка выходит все-таки не за лучшего игрока, а за того, кто оказался под рукой в трудную минуту. Медали и кубки в одном случае не приносят ничего, кроме фрустрации от возрастающего психологического давления, в другом — становятся вечной несбыточной мечтой и приводят к разбитому корыту: 31-летний спортсмен вынужден между матчами на локальном турнире ночевать в машине. Герои снова встречаются на корте, чтобы сыграть реванш не просто за жену одного из них, а за свои бездарные жизни. И это было бы трагично, если бы не было так смешно: спортсмены все еще думают, что одним сетом, геймом, пойнтом, тай-брейком можно переломить судьбу.