10 самых диких американских инди-фильмов за последние десять лет

«Нежный восток» — действительно концентрация кинематографической свободы. Это и триллер про панков-экстремистов, и боевик про катастрофичные киносъемки, и миниатюрная «Лолита», и «Алиса в Стране чудес», и «Улисс» с одиссеей по тайной трамповской Америке. Независимое кино, легко и плавно льющееся, но при этом вызывающее реальное чувство опасности (жаль только, что гэги с одеялом в узоре из свастик дома у профессора-трамписта и обильно пирсингованным, будто это челлендж из «Чудаков», членом в России оказались заблюрены Ответ официального аккаунта прокатчика A-One на вопрос о цензуре в фильме.). Да, в 1960-е и 1970-е таких американских фильмов выходило по десять в год, а сейчас — десяток за декаду, но именно этим оно нынче и ценнее.