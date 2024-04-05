Переучет: 25 кинорецензий «Афиши» за 25 лет, оценки которых мы бы поменяли, если бы могли

В 2007 году мы жаловались на то, что Дэнни Бойл и его соавтор (сценарист, а в будущем и режиссер) Алекс Гарленд хотят быть, как Коппола и Кубрик, однако уже «второй раз показательно лажают при попытке перейти на новый уровень». Особенно сильно фильму прилетело за «финальные полчаса, как в „Космической одиссее“, отданные под визуальную метафорику, смонтированную в режиме, подозрительно напоминающем к/ф „Мертвые дочери“». Однако надо понимать, что, в отличие от Кубрика, Бойл не метафизик, а проповедник (он родился в очень набожной семье и даже хотел стать пастором, но в итоге стал режиссером). Поэтому и его сайфай «Пекло» надо воспринимать как проповедь, причем крайне доходчивую, ведь работа на телевидение научила Бойла быть доступным массам. Даже слэшерная концовка фильма не баг, а фича: может, «Пекло» не такая умная работа, как «Космическая одиссея», зато за ее героев переживаешь гораздо сильнее, чем за кубриковских астронавтов.