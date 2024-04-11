Новые сериалы-детективы: талантливый «Рипли» с Эндрю Скоттом и «Шугар» с Колином Фарреллом

Тут включается проверенная временем магия сторителлинга: поставь героя в центр кадра, дай ему четкую задачу и ясные препятствия, а соперников сделай еще более раздражающими (Дакота Фэннинг, Элиот Самнер, Маурицио Ломбарди с этой точки зрения — идеальный кастинг второго плана), и зритель-читатель будет болеть хоть за самого сатану . Оскароносный сценарист Зейллиан («Список Шиндлера») этот базовый механизм понимает лучше кого угодно и не изобретает в сериале велосипед — ничего не деконструирует, не интерпретирует и не переиначивает (в отличие от чуть ли не всех предшественников-экранизаторов). Просто обозначает материальные цели героя максимально четко, снимая интерьеры вилл и морские пейзажи в эффектном монохромном HD. И попутно, не торопясь, тратит экранные часы на последовательное изображение хорошо смазанных шестеренок сюжетных механизмов, противодействующих Рипли. Лифты ломаются, консьержи любопытствуют, платежи не проходят в самые неподходящие для кровавых похождений моменты — оторваться от просмотра, даже зная о фантастической неуязвимости злодея на экране наперед (эпизоды с лодочным пропеллером и надеванием парика — кринж, но почти что в хорошем смысле), совершенно невозможно.