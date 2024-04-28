Завирусившийся «Олененок» и еще три удивительных сериала из Великобритании

Актер и сценарист Ричард Гадд сделал этот сериал на основе сразу двух своих исповедальных моноспектаклей, то бишь повторил ровно тот же путь, который ранее прошли Фиби Уоллер-Бридж и Михаэла Коул — от монологов на эдинбургском фестивале «Фринж» до мировой сериальной славы. Все трое взяли за основу своих откровенных автофикшн-сценариев травматический сексуальный опыт из реальной жизни. По идее, в третий раз тот же самый читерский прием должен уже раздражать, но Гадд все равно умудряется произвести освежающий эффект. Дело то ли в том, что честность его рассказа в кои-то веки не оказывается плохо завуалированным бахвальством, а действительно свидетельствует о смирении и мудрости. То ли в том, что его неподдельно измученное жизнью лицо, обычно занятое клоунадой на сцене, душераздирающим образом вынуждено на глазах у всех заново проживать травматический опыт. Словом, после запойного просмотра и неизбежного сталкерства прототипов героев в соцсетях (спойлер: фанаты всех уже пробили), хочется поскорее увидеть новые работы Гадда — очевидно, что даже без читерских приемов он будет жуть как хорош.