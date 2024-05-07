В Японии один из лидеров якудза арестован за кражу карточек с покемонами

По делу об ограблении также арестован 56-летний Хидэфуми Кубосита, о связи которого с якудза нет никаких сведений. Правоохранители считают, что он планировал и руководил грабежом. Еще два человека, которых злоумышленники завербовали в интернете для помощи в краже, остаются в розыске.