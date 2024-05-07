В Японии один из лидеров якудза арестован за кражу карточек с покемонами

Полиция Токио арестовала одного из лидеров японской мафии якудза за кражу коллекционных карточек Pokémon. Об этом сообщает Japan Today.
39-летний Кэйта Саито — один из участников второй по численности преступной группировки «Сумиёси-кай». По данным полиции, в декабре 2022 года он проник в частный дом в поселке Огано и похитил 29 предметов имущества общей стоимостью 252 тыс. иен (148 тыс. рублей по текущему курсу), включая 25 карточек с покемонами.
По делу об ограблении также арестован 56-летний Хидэфуми Кубосита, о связи которого с якудза нет никаких сведений. Правоохранители считают, что он планировал и руководил грабежом. Еще два человека, которых злоумышленники завербовали в интернете для помощи в краже, остаются в розыске.
Лидера якудза Кэйта Саито поместили под стражу, обвинив в ограблении со взломом. Он признал, что ворвался в частный дом и украл предметы.
Как отмечает Japan Today, хоть в Японии и наблюдается рост числа краж коллекционных карточек, необычно видеть, что этим занимается полноправный член якудза. «Даже якудза увлекаются покемонами», — пишут комментаторы.
Недавно американка рассказала, что бывший парень украл из ее дома унитаз. После разговора о намерениях разорвать отношения она уснула, думая, что мужчина соберет свои вещи и съедет, но когда очнулась, обнаружила и другую пропажу.