«Нашкодил в юности»: Алексея Вишню оштрафовали из‑за песен 30-летней давности

Суд в Петербурге оштрафовал на 5000 рублей музыканта Алексея Вишню. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Музыканта оштрафовали по статье о пропаганде наркотиков из‑за песен 30-летней давности. Речь идет о композициях «Шприц» 1989 года и «Нам хана» 1998 года.
Песня «Шприц» вышла на альбоме «Танцы на битом стекле» 1989 года. В композиции лирический герой рассказывает о злоупотреблении лекарственными препаратами, например барбитуратами. Трек «Нам хана» появился на альбоме «Сон моряка» 1998 года. В нем, в частности, поется о том, что полицейские запретили каннабис, но разрешили спирт и вино.
Вишня частично признал свою вину и заявил, что написал песни, когда этого закона еще не существовало. «Я действительно пел про наркотики, но я пел, как тебе будет плохо от них. У меня в них только предостережения, что вы, ребята, умрете», — сказал он в зале суда.
Музыкант подчеркнул, что сейчас отвечает за свои действия в молодости: «С одной стороны, да, дело было в другой стране и очень давно. Но оно было. Никто не навязывал мне выбор тем. Нашкодил в юности, ответ держу в старости. Наказали за выкладку в интернете, а не за написание».