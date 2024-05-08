«Нашкодил в юности»: Алексея Вишню оштрафовали из‑за песен 30-летней давности

Вишня частично признал свою вину и заявил, что написал песни, когда этого закона еще не существовало. «Я действительно пел про наркотики, но я пел, как тебе будет плохо от них. У меня в них только предостережения, что вы, ребята, умрете», — сказал он в зале суда.