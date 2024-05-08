Глен Пауэлл и Дэйзи Эдгар-Джонс преследуют торнадо в трейлере фильма «Смерч 2»

Сегодня в 18:40
Кадр: Universal Pictures

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер остросюжетного фильма «Смерч 2», поставленного режиссером Ли Айзеком Чуном («Минари»). Он задуман как продолжение ленты «Смерч» 1996 года с Хелен Хант и Биллом Пэкстоном.

В центре новой истории окажется дочь героев оригинальной картины — Кейт Купер. Она последовала примеру родителей и стала исследовательницей торнадо. В прошлом девушка охотилась на смерчи, но со временем перестала выезжать в поля, предпочитая им безопасную обстановку университетов и научных центров.

Однажды друг Кейт, Хави, уговаривает ее вернуться к поиску торнадо — парень хочет протестировать инновационную систему слежения за смерчами. По пути они встречают очаровательного и безрассудного блогера Тайлера, который снимает для соцсетей самые опасные природные явления.

Вместе герои оказываются в центре шторма — и не одного, а сразу нескольких. Штормы порождают два гигантских вихря, которые, как показывает трейлер, сливаются в один. Он становится угрозой, с которой ученым и охотникам за торнадо еще не приходилось сталкиваться.

Роль Кейт в фильме исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют»). Хави сыграл Энтони Рамос («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), а Тайлера — Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Топ Ган: Мэверик»).

Также в актерский состав картины вошли Брэндон Переа («Нет»), Саша Лэйн («Переполненная комната»), Дэрил МакКормак («Острые козырьки»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Ник Додани («Клаустрофобы») и Мора Тирни («Стальная хватка»).

Продюсерами проекта выступили Фрэнк Маршалл («Индиана Джонс») и Патрик Краули («Мир Юрского периода»). Сценарий написал Марк Л. Смит, автор «Выжившего». Дистрибуторами ленты выступят Universal Pictures и Warner Bros. Pictures.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами