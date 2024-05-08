Глен Пауэлл и Дэйзи Эдгар-Джонс преследуют торнадо в трейлере фильма «Смерч 2»

Вместе герои оказываются в центре шторма — и не одного, а сразу нескольких. Штормы порождают два гигантских вихря, которые, как показывает трейлер, сливаются в один. Он становится угрозой, с которой ученым и охотникам за торнадо еще не приходилось сталкиваться.