Глен Пауэлл и Дэйзи Эдгар-Джонс преследуют торнадо в трейлере фильма «Смерч 2»

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер остросюжетного фильма «Смерч 2», поставленного режиссером Ли Айзеком Чуном («Минари»). Он задуман как продолжение ленты «Смерч» 1996 года с Хелен Хант и Биллом Пэкстоном.
В центре новой истории окажется дочь героев оригинальной картины — Кейт Купер. Она последовала примеру родителей и стала исследовательницей торнадо. В прошлом девушка охотилась на смерчи, но со временем перестала выезжать в поля, предпочитая им безопасную обстановку университетов и научных центров.
Однажды друг Кейт, Хави, уговаривает ее вернуться к поиску торнадо — парень хочет протестировать инновационную систему слежения за смерчами. По пути они встречают очаровательного и безрассудного блогера Тайлера, который снимает для соцсетей самые опасные природные явления.
Вместе герои оказываются в центре шторма — и не одного, а сразу нескольких. Штормы порождают два гигантских вихря, которые, как показывает трейлер, сливаются в один. Он становится угрозой, с которой ученым и охотникам за торнадо еще не приходилось сталкиваться.
Роль Кейт в фильме исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют»). Хави сыграл Энтони Рамос («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), а Тайлера — Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Топ Ган: Мэверик»).
Также в актерский состав картины вошли Брэндон Переа («Нет»), Саша Лэйн («Переполненная комната»), Дэрил МакКормак («Острые козырьки»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Ник Додани («Клаустрофобы») и Мора Тирни («Стальная хватка»).
Продюсерами проекта выступили Фрэнк Маршалл («Индиана Джонс») и Патрик Краули («Мир Юрского периода»). Сценарий написал Марк Л. Смит, автор «Выжившего». Дистрибуторами ленты выступят Universal Pictures и Warner Bros. Pictures.