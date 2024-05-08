Съемки первого англоязычного фильма Кантемира Балагова начнутся в этом году

В этом году стартуют съемки дебютного англоязычного фильма Кантемира Балагова «Butterfly Jam». Об этом сообщает Deadline.
К производству фильма присоединилась компания Why Not Productions Паскаля Кошт. Она будет работать вместе с AR Content Александра Роднянского*.
Действие картины, которая раньше называлась «Моника», разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. Сюжет затрагивает сложные отношения между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего родителя качествами, которыми он на самом деле не обладает.
По данным СМИ, кастинг все еще продолжается. Сценарий к «Butterfly Jam» написал Балагов совместно с Мариной Степановой («Женщины Лазааря»).
Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.
Его следующая картина «Дылда» также была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.