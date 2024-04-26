«Обратно во мрак»: каким получился байопик Эми Уайнхаус от режиссерки «50 оттенков серого»

В таком случае единственное, что остается кинематографистам, желающим добавить ценность своему байопику, — фантазировать о причинно-следственных связях и закономерностях, которые до сих пор были ото всех скрыты. Все-таки монтаж, манипуляции со временем — уникальное художественное средство кинематографа. Так, Клинт Иствуд уместил всю жизнь, карьеру, страдания и смерть Чарли Паркера (любимая бабушка Эми Уайнхаус в одной из сцен, как бы ни на что не намекая, рассказывает мучающейся от похмелья внучке, как патологоанатомы думали, что Паркеру пятьдесят, когда он умер в тридцать), мелко порубив их на трехчасовую мозаику из коротких виньеток, связанных ассоциативно. А Гас Ван Сент, наоборот, предпочел утонуть в последних днях Курта Кобейна, снимая их без монтажных склеек и диалогов, как атмосферное болото, из которого не выбраться.