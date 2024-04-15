«Прекрасное далеко оказалось жестоким»: как сейчас выглядит «Гостья из будущего»?

Я решаю найти подтверждение у подруги Оли, которая давно эмигрировала в Канаду из Красноярска. Оля чуть младше, но опыт знакомства с «Гостьей» выдает моментально: «Я увидела „Гостью“ в младшем школьном возрасте, когда была в поселке Тисуль у дедушки с бабушкой. В доме было много моих ровесников, и я боялась, что кто‑то переключит канал, потому что смотрела „Гостью из будущего“ почему‑то только я одна. Пацаны постарше фильм проигнорировали. Я была в полном восторге! В моей жизни было не так уж много детских блокбастеров: мама работала билетершей в кинотеатре, и у меня был пропуск на все детские сеансы. В детсад я не ходила, а потому смотрела по 30 раз „После дождичка в четверг“. Я очень любила героические произведения, очень сильно хотелось быть этими героями, быть в этих приключениях. Вернувшись домой, я разнесла эту эпидемию, всем пересказывала фильм, и весь остаток лета мы играли в космических пиратов. Хотелось этого будущего. Верилось в это будущее. Сериал был очень уютный. Знаешь, как будто смотришь умиротворяющие советские открытки типа „Краснодар“ — и там красивые проспекты, здания, машины. Но через несколько месяцев отец купил мне всю серию Булычева про Алису, и я прочитала „Сто лет тому вперед“. Впервые в жизни я была возмущена несоответствием фильма и книги! Я героев по-другому начала представлять! И с тех пор не пересматривала „Гостью из будущего“».