У Джокера и Харли Квинн общие галлюцинации? Что показал дебютный трейлер «Джокера-2»

Фрагмент добавляет убедительности теории фанатов, что Артур Флек — это не тот Джокер, с которым суждено сражаться Бэтмену. Персонаж Феникса вдохновит пока еще неизвестного человека, полагают они. Актер Уиллем Дефо, которому в сети пририсовывают «улыбку Глазго»Раны на лице, наносимые ножом или другим острым предметом от уголков рта и почти до ушей. В отличие от Джокера Хоакина Феникса, настоящая «улыбка Глазго» была у персонажа Хита Леджера. и считают таким же достойным кандидатом на роль антигероя, тоже думал об этой идее: «Было бы интересно, если бы существовал Джокер-самозванец. <…> Это интересная история: был Джокер Хоакина Феникса, а затем появился некий подражатель или тот, кто приписывал себе его выходки. Я фантазировал об этом».