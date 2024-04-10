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У Джокера и Харли Квинн общие галлюцинации? Что показал дебютный трейлер «Джокера-2»

Сегодня в 19:20
Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube
Первый трейлер «Джокера: Безумие на двоих» ничего внятного о сюжете сиквела не говорит, но зато открывает пространство для воображения. Чтобы далеко не ходить, мы собрали реакции, детали и догадки о грядущей премьере.

9 апреля миру показали короткий тизер «Джокера-2» с горько хохочущим Хоакином Фениксом, а на следующий день появился и тизер-трейлер. За 15 часов видео собрало 6,6 млн просмотров и выбилось в чарты YouTube.

Восторженная реакция пользователей появилась немедленно. В соцсетях публикуют кадры из трейлера, которые впечатлили больше всего, хвалят Леди Гагу и сравнивают ее Харли Квинн с версией Марго Робби (называя обеих иконами).

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© Warner Bros. Pictures/YouTube
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© Warner Bros. Pictures/YouTube
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© Warner Bros. Pictures/YouTube
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© Warner Bros. Pictures/YouTube
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© Warner Bros. Pictures/YouTube
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© Warner Bros. Pictures/YouTube

Марко Стефано (@StefanoMarc0) заметил параллели в двух частях картины: некоторые моменты второго фильма копируют фрагменты первого, но вместо Джокера в них появляется Харли Квинн. А Тайлер Калверт (@ItsTylerCalvert) увидел в «Безумии на двоих», в котором будут музыкальные номера, мрачную версию «Ла-Ла Ленда».

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© Коллаж @StefanoMarc0
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«Скажу своим детям, что это „Ла-Ла Ленд“»

Что показали в трейлере

Артур Флек попал в лечебницу Аркхем после бойни в телестудии и беспорядков на улицах. Закадровый голос в начале трейлера говорит: «Мы используем музыку, чтобы собрать вас воедино, чтобы заживить внутренние трещины». Вероятно, это метод лечения пациентов, в том числе главного героя.

Артур впервые встречается глазами с персонажем Леди Гаги во время ее занятия хоровым пением. На этом моменте стоит отметить, что в оригинале подзаголовок сиквела звучит как «Folie à Deux» — именно так врачи называют индуцированное бредовое расстройство, когда двое и больше людей видят одинаковые галлюцинации. Можно предположить, что музыкальные номера с Джокером и Харли происходят лишь в их воображении, как и вымышленные отношения Артура с Софи (Зази Битз) из первого фильма.

© @WBPictures/Giphy

В комиксах Харли Квинн была эмпатичным психиатром, которая попала под влияние Джокера. Однако, судя по трейлеру, в экранизации Филлипса культовый персонаж с Джокером на равных — они оба пациенты, которые хотят сбежать из Аркхема.

В одной из сцен пара душевнобольных танцует на ступеньках зала суда, где, вероятно, идут слушания по делу Артура Флека. Вокруг героев собралась толпа с плакатами, среди которых виднеется газета с крупным изображением Джокера и заголовком «Оправдан по всем обвинениям», но это, возможно, очередная галлюцинация.

© @WBPictures/Giphy

На протяжении всего трейлера Харли Квинн повторяет знаковые действия Артура Флека из «Джокера». Она пальцами изображает пистолет, прежде чем в шутку нажать на спусковой крючок, поднимается по той самой лестнице, а затем с Джокером исполняет культовый танец. Под конец она мажет ярко-красной краской улыбку на своем лице, как и ее партнер в финале прошлой части.

© @WBPictures/Giphy

В марте 2023 года в объектив папарацци попали съемки сцены из «Джокера-2», которая вошла в трейлер. В ней Джокер бежит от своих подражателей, один из которых одет в точности как сам Артур Флек во время убийства телеведущего Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро).

Фрагмент добавляет убедительности теории фанатов, что Артур Флек — это не тот Джокер, с которым суждено сражаться Бэтмену. Персонаж Феникса вдохновит пока еще неизвестного человека, полагают они. Актер Уиллем Дефо, которому в сети пририсовывают «улыбку Глазго»Раны на лице, наносимые ножом или другим острым предметом от уголков рта и почти до ушей. В отличие от Джокера Хоакина Феникса, настоящая «улыбка Глазго» была у персонажа Хита Леджера. и считают таким же достойным кандидатом на роль антигероя, тоже думал об этой идее: «Было бы интересно, если бы существовал Джокер-самозванец. <…> Это интересная история: был Джокер Хоакина Феникса, а затем появился некий подражатель или тот, кто приписывал себе его выходки. Я фантазировал об этом».

© @WBPictures/Giphy

«Джокер: Безумие на двоих» — это мюзикл?

«Джокер-2» стали называть мюзиклом после публикации The Hollywood Reporter, когда еще участие Леди Гаги в съемках было слухом. Перед выходом трейлера Тодд Филлипс поспешил внести ясность: «Мы никогда не обсуждали фильм как мюзикл. Мне нравится говорить, что это картина, в которой музыка выступает неотъемлемым элементом».

Режиссер считает, что в музыкальном плане фильм похож на первую часть: «Как по мне, этим она не слишком отличается от первого фильма, где внутри Артура была музыка». Однако музыки в грядущем фильме будет больше: по меньшей мере 15 перепетых известных песен, включая «That’s Entertainment» из мюзикла 1953 года «Театральный фургон».

Заметно, что постановщики черпали вдохновение из классических мюзиклов — например, «Танцующих под дождем». Предыдущая часть была переполнена отсылками к «Таксисту» Мартина Скорсезе.

© @WBPictures/Giphy

А в трейлере звучит кавер на песню Джеки ДеШеннон «What the World Needs Is Love».

Важные детали

«Джокер» и «Безумие на двоих» не входят в киновселенную DC, которую сейчас развивает Джеймс Ганн. Фильмы Тодда Филлипса, в том числе «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, — это части альтернативной вселенной DC Elseworlds.

«Джокер-2» получил тот же возрастной рейтинг, что и предшественник — R (18+). В сиквеле тоже будут сцены насилия, нецензурная лексика и эпизоды полного обнажения персонажей с сексуальным подтекстом.

А вот бюджеты двух фильмов получились разными. «Джокер», собравший в прокате более миллиарда долларов, сняли за 70 млн долларов. На производство сиквела, узнал Variety, ушло в разы больше — 200 млн долларов, из них 20 млн досталось Хоакину Фениксу, 12 млн — Леди Гаге. Музыку написала автор оригинального саундтрека Хильдур Гуднадоуттир, ее гонорар не уточняется.

© @WBPictures/Giphy

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах 4 октября. К тому времени пройдет пять лет с премьеры «Джокера». Дебют сиквела ожидается на Венецианском кинофестивале в августе, где показывали и первую часть.

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