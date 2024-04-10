У Джокера и Харли Квинн общие галлюцинации? Что показал дебютный трейлер «Джокера-2»

Восторженная реакция пользователей появилась немедленно. В соцсетях публикуют кадры из трейлера, которые впечатлили больше всего, хвалят Леди Гагу и сравнивают ее Харли Квинн с версией Марго Робби (называя обеих иконами).
Марко Стефано (@StefanoMarc0) заметил параллели в двух частях картины: некоторые моменты второго фильма копируют фрагменты первого, но вместо Джокера в них появляется Харли Квинн. А Тайлер Калверт (@ItsTylerCalvert) увидел в «Безумии на двоих», в котором будут музыкальные номера, мрачную версию «Ла-Ла Ленда».
«Скажу своим детям, что это „Ла-Ла Ленд“»
Что показали в трейлере
Артур Флек попал в лечебницу Аркхем после бойни в телестудии и беспорядков на улицах. Закадровый голос в начале трейлера говорит: «Мы используем музыку, чтобы собрать вас воедино, чтобы заживить внутренние трещины». Вероятно, это метод лечения пациентов, в том числе главного героя.
Артур впервые встречается глазами с персонажем Леди Гаги во время ее занятия хоровым пением. На этом моменте стоит отметить, что в оригинале подзаголовок сиквела звучит как «Folie à Deux» — именно так врачи называют индуцированное бредовое расстройство, когда двое и больше людей видят одинаковые галлюцинации. Можно предположить, что музыкальные номера с Джокером и Харли происходят лишь в их воображении, как и вымышленные отношения Артура с Софи (Зази Битз) из первого фильма.
В комиксах Харли Квинн была эмпатичным психиатром, которая попала под влияние Джокера. Однако, судя по трейлеру, в экранизации Филлипса культовый персонаж с Джокером на равных — они оба пациенты, которые хотят сбежать из Аркхема.
В одной из сцен пара душевнобольных танцует на ступеньках зала суда, где, вероятно, идут слушания по делу Артура Флека. Вокруг героев собралась толпа с плакатами, среди которых виднеется газета с крупным изображением Джокера и заголовком «Оправдан по всем обвинениям», но это, возможно, очередная галлюцинация.
На протяжении всего трейлера Харли Квинн повторяет знаковые действия Артура Флека из «Джокера». Она пальцами изображает пистолет, прежде чем в шутку нажать на спусковой крючок, поднимается по той самой лестнице, а затем с Джокером исполняет культовый танец. Под конец она мажет ярко-красной краской улыбку на своем лице, как и ее партнер в финале прошлой части.
В марте 2023 года в объектив папарацци попали съемки сцены из «Джокера-2», которая вошла в трейлер. В ней Джокер бежит от своих подражателей, один из которых одет в точности как сам Артур Флек во время убийства телеведущего Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро).
Фрагмент добавляет убедительности теории фанатов, что Артур Флек — это не тот Джокер, с которым суждено сражаться Бэтмену. Персонаж Феникса вдохновит пока еще неизвестного человека, полагают они. Актер Уиллем Дефо, которому в сети пририсовывают «улыбку Глазго»Раны на лице, наносимые ножом или другим острым предметом от уголков рта и почти до ушей. В отличие от Джокера Хоакина Феникса, настоящая «улыбка Глазго» была у персонажа Хита Леджера. и считают таким же достойным кандидатом на роль антигероя, тоже думал об этой идее: «Было бы интересно, если бы существовал Джокер-самозванец. <…> Это интересная история: был Джокер Хоакина Феникса, а затем появился некий подражатель или тот, кто приписывал себе его выходки. Я фантазировал об этом».
«Джокер: Безумие на двоих» — это мюзикл?
«Джокер-2» стали называть мюзиклом после публикации The Hollywood Reporter, когда еще участие Леди Гаги в съемках было слухом. Перед выходом трейлера Тодд Филлипс поспешил внести ясность: «Мы никогда не обсуждали фильм как мюзикл. Мне нравится говорить, что это картина, в которой музыка выступает неотъемлемым элементом».
Режиссер считает, что в музыкальном плане фильм похож на первую часть: «Как по мне, этим она не слишком отличается от первого фильма, где внутри Артура была музыка». Однако музыки в грядущем фильме будет больше: по меньшей мере 15 перепетых известных песен, включая «That’s Entertainment» из мюзикла 1953 года «Театральный фургон».
Заметно, что постановщики черпали вдохновение из классических мюзиклов — например, «Танцующих под дождем». Предыдущая часть была переполнена отсылками к «Таксисту» Мартина Скорсезе.
А в трейлере звучит кавер на песню Джеки ДеШеннон «What the World Needs Is Love».
Важные детали
«Джокер» и «Безумие на двоих» не входят в киновселенную DC, которую сейчас развивает Джеймс Ганн. Фильмы Тодда Филлипса, в том числе «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, — это части альтернативной вселенной DC Elseworlds.
«Джокер-2» получил тот же возрастной рейтинг, что и предшественник — R (18+). В сиквеле тоже будут сцены насилия, нецензурная лексика и эпизоды полного обнажения персонажей с сексуальным подтекстом.
А вот бюджеты двух фильмов получились разными. «Джокер», собравший в прокате более миллиарда долларов, сняли за 70 млн долларов. На производство сиквела, узнал Variety, ушло в разы больше — 200 млн долларов, из них 20 млн досталось Хоакину Фениксу, 12 млн — Леди Гаге. Музыку написала автор оригинального саундтрека Хильдур Гуднадоуттир, ее гонорар не уточняется.
«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах 4 октября. К тому времени пройдет пять лет с премьеры «Джокера». Дебют сиквела ожидается на Венецианском кинофестивале в августе, где показывали и первую часть.