С режиссером невозможно спорить. Действительно, давно уже (если быть точным с 2016 года) японцы не снимали ничего столь мощного про своего любимого домашнего динозавра. Начать хотя бы с того, что в картине есть любопытный сюжетный прием. Если в десятой «Пиле» в первые тридцать минут (почти) никого не пилят, то тут (почти) нет Годзиллы. Он появляется не сразу, как акула в спилберговских «Челюстях» и сам Годзилла в фильме 1954 года. Поэтому весь минус-первый акт отдан под неспешное знакомство с главными героями. Это оставшийся без семьи летчик-камикадзе (Рюноскэ Камики) и девушка-бродяжка (Минами Хамабэ) с чужим ребенком, которых он приютил. Вместе они пытаются выжить на руинах послевоенной Японии. Для этого летчик устраивается работать на катер, чтобы из пулемета расстреливать морские мины, оставшиеся после Второй мировой войны. Во время одного из таких заплывов его команда и натыкается на Годзиллу.