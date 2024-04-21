Марвелкор вместо Кира Булычева: что не так с фантастикой «Сто лет тому вперед»?

Другая ключевая проблема «Сто лет тому вперед» в том, что фильм вторичен не только по отношению к «Гостье из будущего», но и ко всему. Это палимпсест, лоскутное одеяло, сшитое из самых разных элементов поп-культуры, главные из которых — янг-адалт и лютый марвелкор. В картине есть юные герои, борющиеся за выживание, как в любом молодежном сурвайвле: от «Голодных игр» до «Бегущего в лабиринте». Пластмассовая реплика молота Тора (она сыграет важную роль в сюжете). Существо, похожее на народ на’ви из «Аватара». Световые кольца вокруг деревьев, как в «Разрабах». Главный злодей (Глот, сыгранный Юрой Борисовым), похожий на Инженеров из «Прометея». Москва альтернативного будущего, словно из «Бегущего по лезвию». Путешествия во времени, как в «Назад в будущее». Объясняющие сюжет видеоигровые вставки, как в «Ночном дозоре». Слом четвертой стены, как в «Дэдпуле» (в роли рассказчика — Марк Эйдельштейн). А финальная схватка со злодеем вообще позаимствована из «Патруля времени» с Жан-Клодом Ван Даммом, как и панчлайн про то, что «одна и та же материя не может занимать одно и то же пространство».