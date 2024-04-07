Мама ама криминал: 5 новых российских сериалов про маньяков, абьюз и нашу Дрянь

«Внутри убийцы» — это даже не Финчер-лайт, а Финчер-нулевка. Во время его просмотра велик риск последовать за жертвами душегуба — весь этот сборник застиранных киноклише о маньяках может реально убить своим занудством. Уверенно чувствовавший себя в жанровых «Топях» Владимир Мирзоев провел съемки нового сериала как будто в коме. А как еще объяснить настолько летаргическую и небрежную режиссуру, из‑за которой герои могут без особого смысла телепортироваться посреди диалога из одного места в другое? От андреасяновского «Чикатило» «Внутри убийцы» отличается лишь модными локациями, но это едва ли можно отнести к достоинствам. Все-таки странно, когда отделение СК выглядит так, будто его снимали в офисе «Яндекса».