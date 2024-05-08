Тиражи книг по российским фильмам сравнились с количеством адаптаций голливудских картин

Количество книг, основанных на российских фильмах и анимационных лентах, сравнились с тиражами литературных произведений по голливудским картинам, а в некоторых случаях превысили их. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ».