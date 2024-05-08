Тиражи книг по российским фильмам сравнились с количеством адаптаций голливудских картин

Количество книг, основанных на российских фильмах и анимационных лентах, сравнились с тиражами литературных произведений по голливудским картинам, а в некоторых случаях превысили их. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ».
Первое место среди российских адаптаций заняла книга по фильму «Чебурашка». Ее тираж достиг уже 149 тыс. экземпляров.
Кроме того, большой популярностью пользуется адаптация мультфильма «Коты Эрмитажа» Анны Масловой (15 тыс.), а также картин «По щучьему велению» и «Летучий корабль», тираж каждой их которых составил 7000 экземпляров.
По словам сотрудников издательской группы, такие показатели сравнимы с тиражами книг по голливудским фильмам и сериалам, которые ранее пользовались наибольшей популярностью в этом жанре.
Например, тиражи литературной адаптации фильма «Мстители. Война бесконечности. Путь героев» американского писателя Стива Белинга составили 21 тыс. экземпляров, а у книги по мультфильму «Тролли. Мировой тур» Дэвида Льюмана — 7000 экземпляров.
По информации издания, рост интереса читателей к литературным версиям отечественных фильмов заметен и в больших книжных издательствах — «Росмэн», «Рипол классик» и «Альпина Проза».
Креативный директор по кинопроизводству «Эксмо-АСТ» Александра Шипетина связывает тренд с расширением сотрудничества издательств с отечественным кинорынком. В 2023 году «Эксмо-АСТ» продала рекордное количество прав на экранизации выпускаемых ею книг. По мнению экспертов, это связано с контентным голодом из‑за ухода из России голливудских мейджоров.