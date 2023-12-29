23 причины, почему это был хороший год

24 февраля 2022 — ?? . ?? . ????
Военные действия в Украине продолжаются. Как и когда они могут закончиться, за этот год яснее не стало. По данным издания Nikkei Asia, Владимир Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия «будет бороться [по крайней мере] пять лет».
В сентябре Минтруд заказал 757 305 удостоверений ветерана боевых действий и 230 000 удостоверений для «членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий». Цифры могут косвенно свидетельствовать о примерных масштабах участвующих в боях и потерях российской армии. В августе Минобороны сообщило, что за три месяца контрнаступления погибло более 43 тысяч украинских военных.
Прилеты дронов в Москве больше не удивляют. В июле мы даже составили инструкцию о том, как вести себя в таком случае. Из‑за дронов столичные аэропорты многократно прекращали принимать и выпускать рейсы.
В мире все тоже было чудесно (нет)
В сентябре возобновились военные действия в Нагорном Карабахе. Как итог в конце месяца стало известно, что самопровозглашенная Республика прекращает свое существование 1 января 2024 года. К началу октября практически все население (около 120 тысяч человек) этнических армян Нагорного Карабаха покинуло регион. По данным ООН в Карабахе осталось от 50 до 1000 этнических армян.
В начале октября конфликт Израиля и ХАМАС перешел в свою самую острую фазу и продолжается до сих пор. С 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, в секторе Газа, по версии местного минздрава, было убито более 20 000 человек и 53 000 с лишним получили ранения. В Израиле погибли 1 200 человек, 240 были взяты в заложники.
Образование в России стало доступнее
В конце прошлого года был подписан указ о введении квот при поступлении в вузы для детей участников *****. В июне 2023-го квоты расширили и на самих военных. А в августе большой резонанс вызвала новость о том, что сын участника боевых действий поступил в МФТИ со 127 баллами по ЕГЭ при проходном балле 291. Всего в университеты по этой квоте было зачислено 8 500 человек.
Мы стали больше путешествовать. По России
Внутренний турпоток за 9 месяцев вырос на 16,5% по сравнению с прошлым годом. Этот рост в частности связан с ограниченными возможностями зарубежных путешествий.
Стали чаще видеть друзей. В Зуме
Зум-созвоны пришли в наш быт в 2020 году, когда все только привыкали к словам «карантин» и «самоизоляция». За последние два года востребованность приложения вышла на новый уровень — теперь это не только рабочий инструмент, но и возможность провести время с близкими, которые оказались где‑то далеко. Запоздалая идея подарка на Новый год — премиум-аккаунт в зуме, чтобы не пересоздавать звонок каждые 40 минут.
Читали книги талантливых писателей. Но теперь их стало сложнее достать
В этом году сразу 10 писателей и писательниц получили иноагентский статус. Среди них, например, Дарья Серенко и Линор Горалик (признаны иноагентами Минюстом РФ).
11 декабря пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, в котором они беседуют с Дмитрием Быковым*, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Через два дня вышло аналогичный ролик с Борисом Акуниным**. В нем писатель среди прочего заметил, что книги попавших в опалу авторов продолжают хорошо продаваться в России несмотря на давление: «Они никого из нас, даже иноагентов, не запретили». На следующий день книги обоих авторов пропали с полок и из интернет-магазина сети «Читай-город — Буквоед», а издательство «АСТ», в котором выходит большая часть книг Акунина и Быкова, остановило их распространение.
В кино показывали удивительные вещи
В конце мая в прокате появился «Непосредственно Каха: Другой фильм». В фильме была показана сцена изнасилования девушки, которое герои оправдывают и винят в произошедшем саму девушку.
Параллельно с этим проекты, которые добирались до кинотеатров и стримингов, неожиданно обретали новые смыслы. Так фильм с Шайей ЛаБафом, который в оригинале назывался «Отец Пий» («Padre Pio»), стал «Молодым папой» (у фильма ноль связи с сериалом с Джудом Лоу), а главный злодей с помощью ловкости цензуры и дубляжа превратился из сатаны в неверную жену. И это далеко не единственный случай, когда цензура напрямую влияла на сюжет современного кино в этом году.
Кинотеатры продолжали заниматься параллельным импортом и крутить пиратские копии фильмов. Так до наших экранов добрался, например, «Барбигеймер».
В России продолжали любить животных. До смерти
В апреле в Госдуму внесли законопроект, по которому регионы могли получить право на усыпление бездомных собак.
В ноябре в Бурятии и Магаданской области приняли законы, позволяющие убивать бездомных животных, если им в кратчайшие сроки не найдут новых хозяев. В Бурятии это месяц, в Магаданской области — 10 дней. В декабре схожий закон приняли в Республике Алтай. Там разрешили усыплять животных, проявивших «немотивированную агрессию» к людям.
Судебная система работала. Но
В марте в России завели первое дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Активиста и организатора «Маяковских чтений» Артему Камардина, а также их участника Егора Штовбу обвинили в групповом возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР». Они читали стихи, в которых призывали не брать повестки, не подписывать документы об их получении и не ходить в военкоматы. Камардин получил семь лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей, Штовба — пять с половиной лет.
В ноябре Василеостровский районный суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к 7 годам тюрьмы по статье 207.3 УК о распространении фейков о Российской армии. Ее задержали в апреле 2022 года после того, как девушка заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией о жертвах военных действий и призывом их остановить.
В конце декабря в том же Петербурге 29-летнюю Викторию Петрову признали виновной в распространении фейков о Российской армии (причина — посты во «ВКонтакте»), а также невменяемой, приговорив к шестимесячному лечению в психиатрическом стационаре, которое в перспективе может растянуться на куда более долгий срок.
Социологу Борису Кагарлицкому*** грозило пять с половиной лет колонии за оправдание терроризма (причиной послужил ролик о взрыве на Крымском мосту). Вместо тюремного заключения суд оштрафовал Кагарлицкого на 600 тысяч рублей.
Полиция тоже работала. Но
В августе в Екатеринбурге был убит 32-летний аспирант Уральского федерального университета — габонец Франсуа Нджелассили. В ходе конфликта в центре города его ударили ножом, мужчина скончался от потери крови. За дракой из машины ДПС наблюдали двое полицейских, которые до последнего не вмешивались в происходящее. Издание E1 опубликовало запись их диалога. Он длился три минуты, за которые можно услышать расистские комментарии и фразу: «Это не наши проблема, Гена». Но нельзя услышать желание прервать конфликт. В итоге был арестован не только обвиняемый в убийстве 23-летний житель Екатеринбурга, но и оба полицейских — им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
В ноябре полицейские устроили облаву в общежитии и увезли в военкомат 40 человек. Это далеко не единственный такой случай.
В Самаре полицейские вручали повестки прямо на елочном базаре — их получали мужчины, недавно оформившие российское гражданство.
В конце октября в аэропорту Махачкалы прошла антисемитская акция: никто не помешал разъяренной толпе выбежать на взлетно-посадочную полосу и окружить автобус с пассажирами, прилетевшими из Тель-Авива. Активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины. Правоохранителям удалось освободить аэропорт спустя несколько часов. По итогу пострадали 20 человек, более 200 участников были задержаны.
Музыка становилась «нравственнее»
Одна из главных музыкальных героинь года — Екатерина Мизулина. Организация «Лига безопасного интернета», которой она руководит, весь год следит за тем, чтобы музыка современных артистов и артисток соответствовала нормам морали. А если с ними что‑то не так — можно или запретить, или на разговор вызвать, или арестовать.
За этот год свои песни отцензурили Scally Milano, Yanix, Lovv66 и не только. Буквально сегодня стало известно, что из песни группы «кис-кис» «здоровью.нет» на Яндекс Музыке пропали*** упоминания «смены пола» и «радужного флага».
Дети заметных чиновников становились новыми героями
В августе 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном обвиняемого в сжигании Корана Никиту Журавеля (он был задержан в Волгограде, но следствие передали следователям из Чечни, а Журавеля привезли в Грозный). Позже Адам получил звание Героя Чечни, а также орден «Дуслык», вторую по значимости государственную награду Татарстана, высшую награду Карачаево-Черкесии, а еще орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой. Эта история вызвала как волну общественной критики, так и одобрения.
Переживали за работу журналистов (и их здоровье)
В июле в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Их жестоко избили.
Также в этом году стало известно об отравлении трех журналисток — Елены Костюченко и Ирины Баблоян (случились осенью прошлого года), а также Наталии Арно — главы Фонда «Свободная Россия».
В августе 2023 года Костюченко рассказывала, что спустя почти год после отравления еще не восстановилась: силы так и не вернулись в полном объеме, она ограничивает рабочий день тремя часами и периодически сталкивается с полным отсутствием энергии.
Боролись с «вырождением нации»
17 ноября 2023 года Министерство юстиции потребовало признать ЛГБТ «экстремистской организацией». В декабре стало известно о том, что сервис 2ГИС попросил сотрудников собрать реестр заведений для ЛГБТК-людей в России. В Москве прошли рейды по гей-клубам, а в Петербурге закрылась «Центральная станция», одно из старейших гей-заведений России.
В декабре телеканал «Точка» оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова, в котором нашли пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». На издательство «Эксмо» составили протокол за пропаганду в комиксе. Блогера Хилми Форкса приговорили в трем годам колонии за «распространение порнографии» (он снимал видео в женском образе).
В том же месяце мы читали тревожные новости об абортах.
Стали еще больше извиняться
В этом году мы видели много извинений. Хасбик обижал котов, дрифтил посреди города и делал антисемитские заявления, Гуф мирился и расходился с женой (да и не только), другие звезды вели себя осторожно.
Но в декабре извинения обрели новый масштаб. Триггером к ним послужила «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Самой блогерке грозят уголовными делами и проверкой налоговой, гостей вечера — Филиппа Киркорова, Анну Асти и других — вырезают из новогодних программ и отменяют концерты, рэпер Vacio, пришедший туда в одном носке на члене, получил 15 суток ареста за пропаганду ЛГБТ. Ксения Собчак впервые записала видеоизвинение. 29 декабря Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки.
Сопереживали людям в психоневрологических интернатах
В апреле правозащитница и учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала о том, что в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате № 10 умерли семь молодых людей из‑за «крайней степени истощения и отсутствия должного ухода». После этого фонд «Вера» лишился льгот. Комитет по социальной политике не нашел в учреждении никаких нарушений.
Психоневрологические интернаты (ПНИ) — учреждения, где живут взрослые с хроническими психическими заболеваниями — и так сравнивали с концентрационными лагерями или ГУЛАГом, где люди лишаются всех прав и свобод. Последние десять лет НКО, которые помогают людям с особенностями, боролись за принятия закона о распределенной опеке — благодаря нему система ПНИ могла бы стать более прозрачной и человечной. Но вместо закона, над которым работали годами, в этом июле Госдума приняла совершенно другие поправки. Согласно им, независимая от органов исполнительной власти служба по защите прав пациентов ПНИ больше не может существовать. Против высказались более 88 тысяч человек и 126 некоммерческих организаций. За нововведение проголосовали 376 депутатов из 377.
И вот еще немного цифр
Эмиграция
68 тысяч россиян получили гражданство или ВНЖ в других странах за первые 9 месяцев 2023 года. Самые популярные направления — Турция и Израиль. Это в два раза больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года — даже по официальным данным.
Из‑за отъезда граждан страны и мигрантов (их количество упало до минимальных значений), а также участия населения в военных действиях сформировался кадровый голод. В августе на нехватку персонала жаловались 42% промышленных предприятий России. Это худший показатель с 1996 года.
Алкоголизм
На 4,4% вырос объем розничной продажи алкоголя за первые 9 месяцев 2023 года (статистика не учитывает продажу алкоголя в общепите, а также пива, медовухи, сидра и других пивных напитков).
Депрессия
Преступность
В январе по сравнению с прошлым годом на 49% выросло количество преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств. При этом значительный рост был замечен и в 2022 году: на 32,4%.
В дальнейшем МВД практически перестало раскрывать в ежемесячных отчетах данные о преступлениях, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За весь год об этом писали только в сентябре — судя по отчету, рост таких преступлений был замечен в Белгородской, Брянской и Курской областях, граничащих с зонами боевых действий.
Это продолжение общей тенденции: за последние два года сразу 44 органа власти удалили со своих сайтов около 500 датасетов.
Более 190 уголовных дел в 2023 году было возбуждено*** на бывших российских заключенных, которые отправились участвовать в военных действиях на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер» после помилования указом Владимира Путина.
К началу 2023 года на 3,4% увеличилось количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми-сиротами.
Вряд ли удивительно, что самый обсуждаемый проект года — сериал «Слово пацана» про подростковый криминал в Татарстане конца восьмидесятых. Уровень преступности внутри России при этом сократился на 1,8% по сравнению с прошлым годом.
ВИЧ
Официальные данные говорят о том, что ситуация улучшается. В прошлом году было зарегистрировано на 27% меньше случаев заражения, чем в 2019 году (последнем доковидном). Но пандемия сильно повлияла на статистику: упало и количество проверяющихся людей. По сравнению с 2015 годом их количество снизилось на 200 тысяч человек. Говорить о «стабилизации» борьбы с ВИЧ точно рано.
27 регионов России находятся в генерализированной стадии эпидемии — то есть, более чем у 1% беременных женщин положительный тест на ВИЧ-инфекцию. По официальным данным 1,13 милллионов человек в России живут с ВИЧ/CПИДом. И лишь 52% из них бесплатно получают лекарства.
Рождаемость
За первые 9 месяцев 2023 года снижение рождаемости не случилось лишь два раза: в январе и мае. Во все остальные месяцы общее количество новорожденных уступало прошлому году от 0,4% до 6,7%
По прогнозам в 2024 году в России родится 1,17 миллионов детей. Это на 400 тысяч меньше, чем в кризисном 1999 году. Тогда число новорожденных было минимальным со времен Второй мировой.
Иностранные агенты
226 организаций, изданий, журналистов, блогеров, деятелей культуры и не только получили статус иностранных агентов в этом году. Плашка об иноагентстве появилась у Бориса Гребенщикова*****, блогеров Варламова**** и Соболева*****, экономиста Гуриева******, лидера «Ногу свело» Макса Покровского******* — и многих других.
В этом году Минюст признал 50 новых организаций «нежелательными» — это более чем в два раза превышает показатель 2022 года, тогда реестр пополнился 23 организациями.
Цены на все
Цены на такси достигли максимума за 10 лет. Яйца подорожали на 41% по сравнению с прошлым годом, также в топе — чеснок, курица и бананы. Еще один скачок в ценах — на ритуальные услуги. Кремация стала стоить дороже на 37%.
Желаем всем нашим читателям и читательницам, чтобы по итогам 2024 года мы смогли собрать такой текст уже из приятных и добрых новостей. Все будет хорошо (наверное).
* Борис Акунин был внесен в список экстремистов Минюстом РФ
** Дмитрий Быков признан иноагентом Минюстом РФ
*** Борис Кагарлицкий признан иноагентом Минюстом РФ
**** «Бумага» признана СМИ-иноагентом Минюстом РФ
***** «Верстка» признана СМИ-иноагентом Минюстом РФ
***** Борис Гребенщиков признан иноагентом Минюстом РФ
******* Илья Варламов признан иноагентом Минюстом РФ
******* Николай Соболев признан иноагентом Минюстом РФ
********* Сергей Гуриев признан иноагентом Минюстом РФ
********** Максим Покровский признан иноагентом Минюстом РФ