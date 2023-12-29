23 причины, почему это был хороший год

Психоневрологические интернаты (ПНИ) — учреждения, где живут взрослые с хроническими психическими заболеваниями — и так сравнивали с концентрационными лагерями или ГУЛАГом, где люди лишаются всех прав и свобод. Последние десять лет НКО, которые помогают людям с особенностями, боролись за принятия закона о распределенной опеке — благодаря нему система ПНИ могла бы стать более прозрачной и человечной. Но вместо закона, над которым работали годами, в этом июле Госдума приняла совершенно другие поправки. Согласно им, независимая от органов исполнительной власти служба по защите прав пациентов ПНИ больше не может существовать. Против высказались более 88 тысяч человек и 126 некоммерческих организаций. За нововведение проголосовали 376 депутатов из 377.