Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет. Цены непрерывно растут с 2021 года

Стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. 1 километр пути в июне стоил 32,53 рубля.
Цены на поездки в такси непрерывно растут с апреля 2021 года. Пик подорожания за десятилетие (2014–2023 годы) пришелся на первую половину этого года — 4,03%, предыдущий рекорд был в тот же период 2022-го — 2,7%.
Средний чек в субъектах составил 435 рублей, а в Москве — почти 771. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников заявил, что с начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% в субъектах РФ и на 40% в Москве.
По словам экспертов, подорожание поездок на такси связано с ростом цен на автомобили, а также их техобслуживание. С февраля 2022 года цена на иномарку выросла на 57%, а на отечественный автопром на 25%.
С начала спецоперации на территории Украины ряд зарубежных компаний отказались от сотрудничества с российскими, а местные заводы заимели проблемы с комплектующими. Большинство автомобилей в такси были куплены перевозчиками еще до пандемии, срок их эксплуатации подходит к концу или они уже выбыли, пояснили собеседники издания.
Ранее «Коммерсант» узнал, что на подорожание такси влияет и нехватка водителей. В Общественном совете по развитию такси дефицит связали с мобилизацией.