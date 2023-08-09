Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет. Цены непрерывно растут с 2021 года

Средний чек в субъектах составил 435 рублей, а в Москве — почти 771. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников заявил, что с начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% в субъектах РФ и на 40% в Москве.