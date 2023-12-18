Лучшие общественные пространства нестоличной России 2023 года

Концепция Uralruin выросла из хобби руководителя архитектурного бюро Fish Артура Ларионова. Вместе с друзьями-архитекторами он устраивал походы выходного дня, в которых можно было отдохнуть на природе и изучить сохранившееся индустриальное наследие. Во время обучения на программе Архитекторы.рф Артур доработал эту идею до полноценного туристического маршрута. Он проложен в пойме реки Исеть между Екатеринбургом и Каменском-Уральским и проходит через 17 населенных пунктов. Главные достопримечательности проекта — 27 руинированных объектов. Это церкви, фабрики, усадьбы, мосты и плотины, которые не входят в реестры памятников регионального или федерального значения и до недавнего времени были забыты. В 2023 году около одного из объектов — разрушенной гидроэлектростанции — состоялся фестиваль «Золотое лето». В будущем Uralruin должен стать полноценным ландшафтно-руинированным парком. Это поможет привлечь внимание к историческому наследию Урала и перезагрузить экономику исчезающих деревень и поселков.