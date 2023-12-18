Лучшие общественные пространства нестоличной России 2023 года

Набережная для созерцаний
Гаврилов Посад, Ивановская область
Фрагмент набережной в лаконичном деревянном исполнении с пристанью появился пару лет назад. Ее продолжение — пешеходная дорожка, усеянная точками для отдыха и активного времяпрепровождения. Здесь появились беседка для уединенного соцерзания реки, павильон речных экскурсий, прокат SUP-досок, удобные спуски к воде. Особенно очаровательны детали: кормушки для птиц, аккуратная архитектурная подсветка, разнотравье. Новое пространство соединило центральную городскую площадь маленького городка и фестивальное поле — можно устроить живописное мини-путешествие вдоль берега. Место, заросшее камышами и ивняком, превратилось в главный маршрут и для жителей, которые идут пешком или едут на велосипеде, и для туристов — их число в Гавпосаде растет с каждым годом.
Березовский лес
Воткинск, Удмуртия
В Березовском лесу, традиционно излюбленном лыжниками, появилось все для комфортного пребывания и спортсменов-любителей, и желающих просто прогуляться. Для первых готова новая лыжероллерная трасса, для вторых — длинная деревянная тропинка, ведущая к нарядной площади с ярмарочными павильонами. Здесь можно спокойно бродить, наблюдать за соревнованиями и кататься, не мешая друг другу. В пространстве проводят мастер-классы по нордической ходьбе, а в преддверии Нового года будут водить хороводы и греться чаем на только открывшихся ярмарках.
Новый облик города
Арск, Татарстан
В древнем Арске появилась целая система общественных пространств. Первое — Привокзальная площадь — городская гостиная, которая приветствует вновь прибывших и провожает уезжающих, место с самым красивым видом на город и природу. Второе — улица Коммуны, которая соединяет северный и южный районы, центр и периферию. Маршрут связал зеленые зоны: Привокзальный сквер, большой центральный парк, реку Казанку. В исторической части построили мост, и получился единый пешеходный маршрут. В Арске сохранилось особое ремесло — шитье кожаных сапожек, при котором используются народные узоры — они были повторены в новых элементах благоустройства.
Луч развития
Ясногорск, Тульская область
Для благоустройства редко выбирают улицы: преимущество у парков, скверов, набережных. В Ясногорске же благоустроили площадь и сквер, и теперь нужно было соединить их одним маршрутом. Так непримечательная аллея превратилась в полноценное общественное пространство: с уютными лампочками, качелями, информационными стендами. На площади появилась сцена для камерных мероприятий и павильон для кафе.
Пристань для закатов
Чкаловск, Нижегородская область
Главные речные ворота Чкаловска — больше не полузаброшенная площадь, а удобное и современное пространство для встреч и отдыха. Здесь появились амфитеатр, необычная детская, а также спортивная площадки, уютные зоны у воды. После благоустройства пристань стала одним из самых оживленных мест. Сюда приезжают туристы и отдыхают чкаловцы: занимаются спортом, играют на детской площадке, проводят время на пляже, устраивают свидания на мостках с навесами и наслаждаются завораживающим видом на просторы Горьковского водохранилища.
Вокруг источника
Старая Русса, Новгородская область
Преображение Царицынского источника получилось тактичным и при этом интересным. Здесь сохранили природный ландшафт и подчеркнули идентичность места. Когда‑то Старая Русса славилась производством соли — историю промысла отразили в элементах благоустройства. Например, входная арка выполнена в виде градиры — специального деревянного сооружения, по которому стекала соленая вода, превращаясь в густой рассол. Рисунок мощения и очертания площадок на территории напоминают кристаллы соли. А игровое оборудование на детской площадке увлекательно рассказывает об основных этапах солеварения.
Карты сокровищ
Бугульма, Татарстан
Идея карты сокровищ Бугульминского района появилась у выпускника программы Архитекторы.рф Артема Цокура. Изначально это были два велосипедных маршрута, которые проходят через локальные достопримечательности: усадьбы, музеи, старинные мосты, мечети, храмы, монастыри, родники, ручьи и пещеры. В марте 2023 года появился третий маршрут, посвященный наследию Бугульмы. Здесь создали инфраструктуру для велосипедистов: указатели, навигационные таблички, информационные стенды, стойки для велосипедов, павильоны и места для отдыха. Благодаря этому «Карта сокровищ» стала рабочим инструментом развития локального туризма и продвижения велокультуры среди жителей района.
На велосипеде из города в село
Нефтекамск-Николо-Березовка, Башкортостан
Велопешеходный маршрут длиной 10 км связал город и село в Башкирии. Начинается он в рукотворном сосновом лесу Нефтекамска, проходит вдоль набережной озера, объединяется с тропой здоровья и выходит к преображенному историческому центру села Николо-Березовки. Здесь можно посмотреть на законсервированные руины купеческой усадьбы, прогуляться по круговому мосту около монастыря и продолжить путь до берега Камы. Велодорожка получилась непрерывной, безопасной и в едином стиле — с разметкой, навигацией, освещением, велопарковками и прочими элементами, без которых велосипедисту никуда.
Купеческое наследие и розовые пряники
Бутурлиновка, Воронежская область
На рубеже XIX–XX веков в Бутурлиновке возник новый тип городской усадьбы — промышленно-жилой. Ярким примером этого феномена стал усадебный комплекс Кащенко — он был одним из самых больших и нарядных домов слободы того времени. Задачей проекта стало подарить новую жизнь усадьбе и сформировать новый центр городской жизни. Теперь эти двор и улица стали новой точкой притяжения для горожан и туристов. Проект показывает, что объекты культурного наследия можно сделать привлекательными, если вложить в них новые смыслы. В общественном пространстве появились необычные розовые арт-объекты — отсылка к бутурлиновским сладостям. На Рождество и весеннее равноденствие здесь пекут особенные розовые пряники — «жаворонки» и «коники», рецепт которых остается неизменным уже более 200 лет.
Турпоход по руинам
Uralruin, Свердловская область
Концепция Uralruin выросла из хобби руководителя архитектурного бюро Fish Артура Ларионова. Вместе с друзьями-архитекторами он устраивал походы выходного дня, в которых можно было отдохнуть на природе и изучить сохранившееся индустриальное наследие. Во время обучения на программе Архитекторы.рф Артур доработал эту идею до полноценного туристического маршрута. Он проложен в пойме реки Исеть между Екатеринбургом и Каменском-Уральским и проходит через 17 населенных пунктов. Главные достопримечательности проекта — 27 руинированных объектов. Это церкви, фабрики, усадьбы, мосты и плотины, которые не входят в реестры памятников регионального или федерального значения и до недавнего времени были забыты. В 2023 году около одного из объектов — разрушенной гидроэлектростанции — состоялся фестиваль «Золотое лето». В будущем Uralruin должен стать полноценным ландшафтно-руинированным парком. Это поможет привлечь внимание к историческому наследию Урала и перезагрузить экономику исчезающих деревень и поселков.