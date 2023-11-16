Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о фейках. Прочитайте ее последнее слово

«Мое уголовное дело такое странное и смешное, что оно было возбуждено в аккурат 1 апреля. Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется: вот я зайду в зал на новое судебное заседание, и с неба внезапно посыплются конфетти, и все встанут и закричат: „Разыграли! Разыграли!“ Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: „Неужели за это теперь у нас сажают?“ Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние.