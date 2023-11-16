Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о фейках. Прочитайте ее последнее слово

Василеостровский районный суд приговорил художницу Сашу Скочиленко к 7 годам тюрьмы по статье 207.3 УК о распространении фейков о Российской армии.
«Время пребывания Скочиленко в СИЗО — это уже более полутора лет — учесть в расчете день [в СИЗО] за полтора [в колонии общего режима]», — заявила судья Оксана Демяшева.
Поддержать активистку на заседание пришли режиссер Александр Сокуров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и другие.
Ранее прокуратура запросила Скочиленко наказание в виде восьми лет лишения свободы. Обвинители заявили, что художницу стоит наказать за «заведомо ложные сообщения», потому что «врать про защитников своего Отечества недопустимо».
За несколько часов до оглашения приговора Скочиленко выступила с последним словом в суде. Публикуем отрывок.
«Мое уголовное дело такое странное и смешное, что оно было возбуждено в аккурат 1 апреля. Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется: вот я зайду в зал на новое судебное заседание, и с неба внезапно посыплются конфетти, и все встанут и закричат: „Разыграли! Разыграли!“ Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: „Неужели за это теперь у нас сажают?“ Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние.
Мое дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: „Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко“. И он бросил мое дело, которое сулило ему блестящий карьерный рост и уже принесло звездочку на погоны. Он бросил Следственный комитет и ушел работать в магазин „Военторг“. Я безмерно уважаю его поступок и считаю, что мы с ним похожи — мы оба поступили по совести.
Я — пацифистка. Пацифисты существовали всегда. Это особый род людей, которые считают жизнь наивысшей ценностью из всех возможных. Мы считаем, что любой конфликт можно решить мирно. Я не могу убить даже паука, мне страшно представить, что можно лишить кого‑то жизни».
Дело на художницу завели после антивоенной акции, которую она провела в апреле 2022 года. В тот день Скочиленко заменила ценники в петербургском магазине «Перекресток» на листовки с информацией об обстреле Мариуполя и призывами остановить военные действия.
Скочиленко находится в СИЗО уже больше полутора лет. У нее диагностировано несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, на прошлом заседании суд принял уже восьмую справку из СИЗО о том, что художница «этапом следовать может». По информации «Медиазоны»*, для составления справки ее никто не осматривал.
* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.