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Мнение

Оставьте Шарлота в покое. Ему нужен не надзор Мизулиной, а ментальная помощь

Леша Горбаш
Сегодня в 13:00
Сейчас артист Шарлот отбывает 13 суток ареста за хулиганство. Ему грозят еще несколько административных разбирательств и — потенциально — уголовное дело. Леша Горбаш написал колонку о том, почему на самом деле певцу необходима встреча не с прокурором, а с хорошим врачом.

Что вообще случилось

К певцу Шарлоту появились претензии у Екатерины Мизулиной, ее Лиги безопасного интернета, а как следствие — СК и МВД.

Он вернулся в Россию из Армении в ночь на 22 ноября и сразу получил 13 суток ареста за мелкое хулиганство: как сообщил петербургский суд, «накануне артист нарушал общественный порядок». Параллельно СК будет рассматривать еще три дела: порча внутреннего паспорта, дискредитация армии (Шарлот публиковал видео с сожжением своего паспорта, а также серию роликов, где критиковал власти) и еще одно хулиганство (здесь детали не уточняются). Тем временем Екатерина Мизулина удивляется, что артиста не привлекают по статье об оскорблении чувств верующих, — причины она не уточняет.

И за Шарлота становится очень страшно. Объясню почему.

Кто такой Шарлот

Эдуард Шарлот — 25-летний певец из Самары. Он впервые появился на радарах во второй половине десятых: участвовал в шоу «Песни» (без успеха), записывал каверы на популярных артистов (уже успешнее: вот, например, его версия песни «Пошлой Молли») — и так примелькался широкой аудитории. Дальше был контракт с мейджор-лейблом Sony, хит «Щека на щеку», участие в рекламной кампании «Мегафона», выступление в качестве спецгостя на концерте Gruppa Skryptonite, фит с Моргенштерном* и ряд других достижений, которые намекали на то, что Шарлот на сцене надолго и вот-вот начнет собирать многотысячные площадки. Успех только закрепил альбом 2019 года «Навечно молодой».

Его музыка — это светлый поп, который строился на необычном вокале артиста, а также его композиторских талантах. В своих треках Шарлот играет и на гитаре, и на фортепиано, последним зачастую создавая ощущение детской сказки.

Но дальше что‑то пошло не так. В 2020 году он шумно ругался с тем самым лейблом Sony, обвиняя его в недобросовестной работе, некачественном промо и отсутствии поддержки (к слову о статусе Шарлота — в комменты его приходил поддержать Дима Билан). Ни одно из обвинений Шарлот подтвердить не смог, но это был первый звоночек — у артиста были какие‑то внутренние проблемы, настолько бессвязными казались его речи и обвинения. Альбом в итоге незаметно вышел на Sony, а после релиза Шарлот пропал из соцсетей и провел следующие два года вдали от внимания широкой публики. Периодически он записывал не очень понятные ролики: сперва говорил, что у него портится настроение от нахождения онлайн, позже обвинял в этом аудиторию, а в конце нецензурно переигрывал хит «Щека на щеку» и прыгал в мусорный бак.

Камбэк случился в начале 2022 года: в январе музыкант слил на ютуб альбом «Крестьянам дали камеры» (он был доступен только там и не выходил на других платформах, но уже удален с площадки), а после этого стал делать тревожные посты в соцсетях.

«Этой ночью я употребил много наркотических веществ. Пью вино и надеюсь на помощь», — писал он в сторис через два дня после релиза «Крестьян». А сразу после этого дополнил контекст: «Меня выгнали из дома собственные родители два месяца назад. Я живу где попало в надежде завершить работу над альбомом. Но не получилось, и я выложил незаконченным, лишь бы донести».

Через пару недель после этого он сымитировал суицид в тех же сторис — после чего вновь пропал из инфополя (предварительно сообщив, что он жив).

Следующий камбэк — уже в начале 2023 года, когда артист снова сообщил о своей смерти. Это оказалось частью «онлайн-перформанса», который предварял «творческое перерождение» и выход нового альбома (сейчас он недоступен, видимо, его удалил сам артист). На его обложке Шарлот стоял в подъезде в петле, а за его спиной на стене была написана фраза «Шаман — пидрила». Позже Шарлот рассказал в интервью: «ЯрославаЯрослав Дронов — настоящее имя Шамана я знаю с „Голоса“, он был моим любимым чуваком оттуда. Но когда я увидел Шамана, это была дешевость». Вскоре после этого он выпустил еще один альбом «Миффтазия» (выходил только в VK, сейчас также недоступен на всех стриминг-площадках), а затем уехал из Россию в Армению.

Ереванские дневники оппозиции

Там как раз и началась активность, в итоге привлекшая внимание организации Екатерины Мизулиной. Шарлот записал рилс, в котором сжег российский паспорт, а также высказал желание попасть на Украину, чтобы «поддерживать людей концертами и различной помощью». После этого он записал серию других видео в инстаграме*, в которых критически отзывался о российском правительстве.

В конце сентября Шарлот погрузился уже в другой конфликт — в Израиле и Палестине. Он записал еще одно яркое видео: срезал пейсы (до этого в интервью он рассказывал, что «наполовину еврей») и поддержал Палестину.

Вслед за этим — финальный всплеск, когда Шарлот вызвал Шамана на музыкальную дуэль, а также анонсировал свое возвращение в Россию. На него он собирал донаты у подписчиков. «Цель моего приезда: сражение за русскоязычную культуру, защита великого статуса „Творец“, а также издание нового альбома под названием „Реинкарнация“ [по контексту не касающегося политической рутины]», — так причины возвращения комментировал сам артист.

Чемодан — аэропорт — арест

22 ноября он в самом деле прилетел в Санкт-Петербург. Дальше события развивались стремительно: прямо в здании Пулково его задержали, артист записал видео с извинениями. Уже к вечеру стало известно, что он получил 13 суток ареста за мелкое хулиганство. Как сообщили в петербургском суде, «накануне певец выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан». Здесь возникают вопросы к таймингу: о каком «накануне» идет речь, если артиста задержали сразу после рейса из Еревана, приземлившегося в 0.20 22 ноября, никто не уточнял.

Вместе с этим стало известно как раз о тех трех административных делах и потенциальном уголовном преследовании.

Все это активно комментирует Екатерина Мизулина. Впервые она обратила внимание на Шарлота 14 ноября: в своем телеграм-канале сообщила, что Лига безопасного интернета обратилась в СК и МВД с просьбой дать правовую оценку его действиям. В среду она сперва поблагодарила сотрудников полиции за оперативную реакцию на обращение ЛБИ, а позже опубликовала видео с извинениями Шарлота: «Мне кажется, он не совсем адекватно оценивает ситуацию». Позже она опубликовала еще один пост, в котором высказала сомнение в искренности извинений и удивилась, что Шарлота не привлекают по статье об оскорблении чувств верующих. К концу дня она запостила и вырезку из пранк-звонка блогеров Лексуса и Вована, которые говорили с Шарлотом якобы от имени Зеленского и попросили артиста исполнить гимн Украины и попрыгать на камеру.

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Помочь, нельзя арестовать

Давайте очень кратко перескажем все, о чем мы писали выше. Шарлот — молодой человек, который открыто говорил о своих ментальных проблемах и деструктивном употреблении наркотиков и алкоголя.

Это человек, который годами делает странные заявления и как будто кричит о помощи.

Я не являюсь дипломированным врачом и не могу раздавать диагнозы налево и направо. Но могу с уверенностью сказать, что Шарлот оставляет впечатление ментально нестабильного человека. Его «потоки сознания» в соцсетях — контент, который мы с друзьями скидываем друг другу с общим посылом «Шарлот поймал очередной приход». Сейчас мне стыдно даже за это. Потому что с точки зрения морали превращать чужую драму в мем — сомнительно.

Но что мне кажется даже не сомнительным, а ужасным — это преследование и нарочитое гнобление Шарлота Лигой безопасного интернета. Просьба о правовой оценке его действий — логичный для такой организации ход. Но здесь преследование кажется неуместным, учитывая контекст публичного поведения Шарлота.

Потому что ментально нестабильным людям в первую очередь нужны наши сочувствие и помощь. Это не вопрос свободы слова и громких политических высказываний. Это скорее крик о том, что ментальные проблемы как никогда актуальны. Иногда кажется, что мы живем в обществе, которое начало их принимать, осознавать и воспринимать как такие же реальные болезни, как «корону» или очередной грипп. Их нужно лечить, а не игнорировать.

Должен ли сильный преследовать слабого — открытый моральный вопрос (хотя ответ и кажется мне очевидным, но здесь хотя бы есть пространство для дискуссии). Должен ли здоровый человек преследовать нестабильного ментально — нет, не должен.

Поэтому и единственное внимание, необходимое Шарлоту, — это не проверки СК, а квалифицированная медицинская помощь.

И я очень надеюсь, что в итоге он получит ее, а не срок.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ, Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.

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