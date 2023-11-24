Оставьте Шарлота в покое. Ему нужен не надзор Мизулиной, а ментальная помощь

Но дальше что‑то пошло не так . В 2020 году он шумно ругался с тем самым лейблом Sony, обвиняя его в недобросовестной работе, некачественном промо и отсутствии поддержки (к слову о статусе Шарлота — в комменты его приходил поддержать Дима Билан). Ни одно из обвинений Шарлот подтвердить не смог, но это был первый звоночек — у артиста были какие‑то внутренние проблемы, настолько бессвязными казались его речи и обвинения. Альбом в итоге незаметно вышел на Sony, а после релиза Шарлот пропал из соцсетей и провел следующие два года вдали от внимания широкой публики. Периодически он записывал не очень понятные ролики: сперва говорил, что у него портится настроение от нахождения онлайн, позже обвинял в этом аудиторию, а в конце нецензурно переигрывал хит «Щека на щеку» и прыгал в мусорный бак.