Госдума закроет службу защиты прав людей с психическими нарушениями, выявляющую нарушения в ПНИ

В Госдуме решили закрыть нижегородскую службу защиты прав людей с психическими нарушениями, которая выявляет нарушения в российских ПНИ и отстаивает права их пациентов. Об этом в фейсбуке* рассказала основательница Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
Она пояснила, что депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении поправку, которая упраздняет 38-ю статью закона о психиатрической помощи. Согласно этой статье, государство должно создать независимую от органов исполнительной власти службу по защите прав пациентов.
Принятие поправки в окончательном чтении приведет к ликвидации службы. Эта организация была создана в Нижнем Новгороде, но искала нарушения в ПНИ в различных регионах и требовала их устранить.
По словам Федермессер, депутаты сказали ей, что норма, от которой хотят избавиться, была 30 лет мертвой и такие службы никто не создавал. Вместо нее парламентарии предлагают расширить 46-ю статью того же закона, предписывающую, что права пациентов защищают федеральные чиновники, омбудсмены, юристы и общественные объединения.
«То есть общественники смогут ходить в ПНИ тогда и туда, куда разрешат директора. Погодите, говорим мы, но общественный контроль и защита прав — это разные сущности. У общественников нет полномочий. А пример нижегородской службы показывает, что норма закона из 38-й статьи больше не мертвая», — говорит Федермессер.
Но депутаты, по ее словам, ссылаются на ГПУ (правовое управление при президенте) и говорят, что они ничего не решают, а ГПУ против. Основательница «Веры» заявила, что отправила Владимиру Путину письмо с просьбой остановить принятие поправок. Под документом оставили подписи более 40 тыс. человек.
В письме, в частности, Федермессер пишет, что службу не сможет заменить ни один из существующих органов власти. Все потому, что специалисты таких служб работают непосредственно с людьми, а не с документами, в отличие от чиновников, которые отказываются говорить с недееспособными и боятся их, поясняет общественница.
В июне Фонд помощи хосписам «Вера» лишился льгот, после того как Федермессер рассказала о смертях детей в петербургском ПНИ № 10. Фонд начал получать отказы в пользовании помещениями и в размещении социальной рекламы. А комитет по социальной политике Петербурга проверил ПНИ, где СК подтвердил гибель шести детей, и не нашел в нем нарушений.
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