Госдума закроет службу защиты прав людей с психическими нарушениями, выявляющую нарушения в ПНИ

В письме, в частности, Федермессер пишет, что службу не сможет заменить ни один из существующих органов власти. Все потому, что специалисты таких служб работают непосредственно с людьми, а не с документами, в отличие от чиновников, которые отказываются говорить с недееспособными и боятся их, поясняет общественница.